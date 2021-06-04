Барнаульский "Коммунальщик" вновь выиграл в домашнем матче

Барнаульский "Коммунальщик" вновь выиграл у волгодонской "Дончанки". Повторный матч чемпионата женской Суперлиги по хоккею на траве состоялся 3 июня в Барнауле и завершился победой алтайских девушек со счётом 4:0.

Хет-трик в составе победительниц оформила Тамара Иванова. Ещё один гол с пенальти забила Ксения Свеженцева.

Напомним, в первой игре против "Дончанки" 2 июня "Коммунальщик" также одержал победу с результатом 2:0. Барнаульская команда занимает третье место в турнирной таблице.

Следующие матчи "Коммунальщик" вновь проведёт дома. 8 и 9 июня команда Владимира Кобзева сыграет против казанского клуба "Ак-Барс Динамо", который занимает четвёртую строку.