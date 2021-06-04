"Отменить невозможно": министр образования Алтайского края высказался по поводу ЕГЭ

Министр образования Максим Костенко высказался по поводу отмены ЕГЭ. Он считает, что это хороший формат для проверки знаний и компетенций выпускников, поэтому отменять его было бы нецелесообразно.

"Формат ЕГЭ успешно практикуется практически во всех странах мира. Я думаю, что отменить его сейчас уже невозможно. Но самой форме проведения экзамена требуется эволюция, и я считаю, что в ближайшие годы она случится", – отметил министр образования.

Он подчеркнул, что ЕГЭ улучшается каждый год, и к тестам добавляются разные виды проверок школьных знаний – и лабораторные, и эссе и многое другое. Также Максим Костенко напомнил, что в этом году дети могли выбрать альтернативный формат экзамена – ГВЭ (государственный выпускной экзамен). Это экзамены по русскому языку и математике, после сдачи которых выпускник получает аттестат и выпускается из школы без права поступления в университет. Этот формат выбрали пять тысяч выпускников.

Ранее Рособрнадзор заявил, что в 2022 году ЕГЭ вновь станет обязательным для всех выпускников без исключения. На следующий год надо будет сдавать русский язык, математику базового или профильного уровня, для того чтобы получить аттестат.