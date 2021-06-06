В Новосибирске водитель на BMW пролетел на красный и насмерть сбил ребёнка

В Новосибирске водитель на BMW X6 пролетел на красный и насмерть сбил ребёнка, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Об этом сообщает NGS.

"Водитель BMW решил газануть на красный свет и сбил ребёнка, переезжавшего дорогу на велосипеде. Мальчик умер на месте, сильно отлетев от бампера. Его мать увезли на скорой – она потеряла сознание, отец плакал возле тела. А водитель BMW ходил весёлый туда-сюда, особо не переживая", – рассказал журналистам очевидец происшествия.

По его словам, позднее к месту подъехали ещё 15 человек и сотрудники Росгвардии.

Предполагается, что иномарка может принадлежать местному индивидуальному предпринимателю.

Ранее сообщалось, что сотрудники барнаульской Госавтоинспекции задержали водителя Toyota Corolla, который 30 мая сбил восьмилетнего ребёнка и скрылся с места ДТП.