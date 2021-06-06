В Новосибирске водитель на BMW пролетел на красный и насмерть сбил ребёнка

В Новосибирске водитель на BMW X6 пролетел на красный и насмерть сбил ребёнка, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Об этом сообщает NGS.
"Водитель BMW решил газануть на красный свет и сбил ребёнка, переезжавшего дорогу на велосипеде. Мальчик умер на месте, сильно отлетев от бампера. Его мать увезли на скорой – она потеряла сознание, отец плакал возле тела. А водитель BMW ходил весёлый туда-сюда, особо не переживая", – рассказал журналистам очевидец происшествия.
По его словам, позднее к месту подъехали ещё 15 человек и сотрудники Росгвардии.
Предполагается, что иномарка может принадлежать местному индивидуальному предпринимателю.
Ранее сообщалось, что сотрудники барнаульской Госавтоинспекции задержали водителя Toyota Corolla, который 30 мая сбил восьмилетнего ребёнка и скрылся с места ДТП.
Комментарии
Неадекватно мягкие наказания приводят вот к таким трагедиям. Что грозит водителю, проехавшему на красный свет? 1 000 рублей. Это смешно. Это как просто погрозить пальчиком.
Что творится.
Если 20 лет за убитого на переходе.
если бы родители мальчику объяснили, что по переходу надо ПЕШКОМ идти, ане ехать, может он был бы жив. Нисколько не оправдываю водителя, но мальчик тоже был не прав.
7.06.2021 09:51
- гость - Интересно, а как бы его это спасло? да ребенок не прав, что ехал, а не вел велосипед, но эта скотина куда летела!? такое ощущение, что БМВ- это уже приговор... Растерзала бы...такое горе!
вот написали "ехал на велосипеде", а это все относительно. возможно, ребенок сидел на велосипеде, который катили родители
жаль, фамилии водителя на написали, интересно, какая она
а, "возможно принадлежит местному предпринимателю" - тогда понятно
9:51
вот когда похоронишь своего единственного ребёнка, тогда и поглядим как ты запоешь,и какие комменты будешь тут строчить.....
А вопрос между тем простой. Почему инфраструктура перехода позволили водителю "газануть"? Светофор не спрыгнет со столба и за водителя не надавит на педаль тормоза. Где средства успокоения трафика?!!