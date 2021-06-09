Площадь Сахарова перекроют в Барнауле 10 и 12 июня

Движение для всех видов транспорта перекроют в районе площади Сахарова в Барнауле 10 и 12 июня. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, сообщает мэрия.

Неудобства для барнаульцев продлятся с 10:00 до 13:00 10 июня и с 10:00 до 22:30 12 июня. В это время нельзя будет проехать по проспекту Социалистическому от улицы Молодёжной до улицы Мерзликина.

Автолюбителей попросили быть внимательными на участке и заранее планировать маршруты объезда.

Напомним, что в Барнауле до 14 июня остаётся перекрытым участок улицы Деповской в районе пересечения с проспектом Строителей.