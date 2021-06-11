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Дмитрий Попов признал высокую смертность от ковида в Алтайском крае

, ИА "Амител"
При этом глава регионального Минздрава отметил, что сверхсмертность всё же снижается от месяца к месяцу
Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Дмитрий Попов / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае наблюдается снижение случаев COVID-19 и летальных исходов, однако смертность всё ещё остается высокой. Об этом в беседе с радио "КП – Барнаул" заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По словам чиновника, из-за коронавируса в январе 2021 года смертность в крае была на 32% выше, чем в январе 2020-го. Однако уже в мае показатель снизился до 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Попов добавил, что ежесуточно в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии в крае находятся около 100 человек, что даёт излишнюю смертность.

"Но если смотреть ежемесячную динамику, то сверхсмертность снижается от месяца к месяцу", – подчеркнул Попов.

Глава краевого Минздрава также отметил, что без сформировавшегося популяционного иммунитета говорить о завершении пандемии пока преждевременно. А потому и исключать возможность третьей волны также нельзя.

Ранее зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко заявил, что третья волна коронавируса может накрыть регион осенью 2021 года. По его словам, такие выводы складываются из нескольких факторов. Один из них – это туристическая привлекательность Алтая.

По последним данным краевого оперштаба, в регионе зафиксировали более 52 тысяч случаев коронавируса и свыше 3,3 тысячи смертей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

11.06.2021 12:09
гость

Кто то лукавит, какая смертность в январе 2020 года от Ковида у нас была? Если правильно помню первого ковидника выявили в марте 2020, тогда как в января могли от него умирать.

11.06.2021 12:29
- гость -

Уберите пожалуйста уже этого Попова с его поста. Поставьте руководить медициной адекватного человека, который знает, что такое медицина!

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