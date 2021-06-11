Дмитрий Попов признал высокую смертность от ковида в Алтайском крае

В Алтайском крае наблюдается снижение случаев COVID-19 и летальных исходов, однако смертность всё ещё остается высокой. Об этом в беседе с радио "КП – Барнаул" заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По словам чиновника, из-за коронавируса в январе 2021 года смертность в крае была на 32% выше, чем в январе 2020-го. Однако уже в мае показатель снизился до 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Попов добавил, что ежесуточно в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии в крае находятся около 100 человек, что даёт излишнюю смертность.

"Но если смотреть ежемесячную динамику, то сверхсмертность снижается от месяца к месяцу", – подчеркнул Попов.

Глава краевого Минздрава также отметил, что без сформировавшегося популяционного иммунитета говорить о завершении пандемии пока преждевременно. А потому и исключать возможность третьей волны также нельзя.

Ранее зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко заявил, что третья волна коронавируса может накрыть регион осенью 2021 года. По его словам, такие выводы складываются из нескольких факторов. Один из них – это туристическая привлекательность Алтая.

По последним данным краевого оперштаба, в регионе зафиксировали более 52 тысяч случаев коронавируса и свыше 3,3 тысячи смертей.