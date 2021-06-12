Губернатор поздравил жителей Алтайского края с Днём России

Глава Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального парламента Александр Романенко поздравили местных жителей с Днём России.

Они напомнили, что праздник объединяет всё население страны любовью к Родине, напоминает об ответственности за её настоящее и будущее.

"Жители Алтайского края вносят большой вклад в благосостояние Отечества. На протяжении всей истории наш регион является надёжным оплотом России: сибирской житницей и здравницей, промышленным, научным и культурным центром, – говорится в тексте поздравления. – Мы всегда будем помнить земляков, прославивших свою малую родину ратными, трудовыми подвигами, спортивными и научными достижениями".

Губернатор и спикер АКЗС подчеркнули, что любовь к родной стране позволяет преодолеть все трудности и достигать поставленных целей.

Томенко и Романенко пожелали жителям региона благополучия, добра, здоровья, мира, семейного счастья и успехов во всём.

Напомним, Алтайский край занял пятое место в Национальном экологическом рейтинге. Список опубликовала общественная организация "Зелёный патруль" по итогам весны 2021 года.

Республика Алтай стала третьей в рейтинге, а вот другие сибирские регионы показали не лучшие результаты. Хакасия заняла 37-е место, Томская область – 41-е, Кемеровская – 54-е, Республика Тыва – 62-е, а Новосибирская – 68-е.