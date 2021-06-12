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66 случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Еще четверо пациентов с ковидом скончались
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Четверо жителей региона с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3308, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 66 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 346. Выздоровело 47 070 человек (+45 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 37, Бийск-10, Камень-на-Оби, Рубцовск — по 5 заболевших, Егорьевский район — 4, Заринск — 2, Бийский, Кытмановский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 173 пациента, из них 82 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 156 коек.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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