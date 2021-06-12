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Виктор Томенко посетил фестиваль "День России на Бирюзовой Катуни"

, ИА "Амител"
Губернатора встретили песнями и танцами

Фото: Алена Жукова / amic.ru

В Алтайском крае завершается IX Всероссийский фестиваль традиционной культуры
"День России на Бирюзовой Катуни". Он собрал более 800 участников со всей России.

В пятый – заключительный – день мероприятия фестиваль посетил губернатор края Виктор Томенко. Он прошёл по выставочным павильонам и познакомился с работами участников выставки-ярмарки "Живое ремесло".

Мастера из Удмуртии, Челябинска, Башкирии, Московской области, Тывы, Забайкалья и многих других регионов страны представили работы национального ремесла.

Также глава края посетил творческую встречу этнокультурных объединений "Я горжусь тобой, Алтай!". Организации, представляющие различные народы, живущие на Алтае (казахи, евреи, немцы, кумандинцы и многие другие), встречали губернатора песнями и танцами. Многие участники отмечают, что не первый раз посещают фестиваль.

"Это уникальный фестиваль, по которому мы скучали (в 2020 году из-за ковидных ограничений фестиваль не проводили, – прим. ред.). В прошлые годы здесь была ещё и национальная кухня, и она немного отвлекала гостей (смеётся, – прим. ред.), а теперь все сосредоточены на творчестве. Тут всё очень душевно, вот только танцевали под "Катюшу", а вот уже и под немецкие и еврейские песни", – отмечает председатель общественной организации "Местная еврейская национально-культурная автономия Барнаула" Кира Бакланова.

Губернатор края Виктор Томенко отметил, что в регионе проживают представители более 140 национальностей. И, несмотря на различия в культуре, вере, языке и традициях, всех объединяет" любовь к своей стране, дому и забота о его будущем".

"Наша страна – богатая, сложная и великая. Этот праздник объединил нас и напоминает о нашей общей ответственности за настоящие и будущее Отечества. Мы гордимся Россией, её великой и сложной истории, традициями, которые наши народы передают из поколения в поколение. Судьба страны сложилась так, что нашим предкам многократно пришлось отстаивать свободу и независимость. Они сохранили, создали культурный и духовный потенциал России. Жители Алтайского края также вносят свой вклад в развитие и укрепление экономики и социальной сферы нашей страны. В Алтайском крае сегодня живут более 140 национальностей. И то, что край живёт, развивается в мире и согласии – это большой вклад всех, кто занимается этой работой, любит свою страну", – отметил Томенко.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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