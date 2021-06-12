Танцы, отжимания и песни под гитару: в Барнауле отмечают День России

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Праздничные гулянья, посвященные Дню России, проходят в Барнауле 12 июня. На главной площадке города, площади Сахарова, в эти минуты проходит концерт Барнаульского духового оркестра. В 18:30 здесь на сцену выйдут молодёжные объединения. Кроме этого, возле "Титов-Арены" состоялся фестиваль "Готов к труду и обороне". Проверить себя на прочность и готовность к труду пришли различные коллективы организаций края. Не остались в стороне и студенческие отряды, тут же, возле главной сцены, они провели свою праздничную программу, а в завершении все вместе спели песни под гитару.

Но праздник на этом не заканчивается. Фейерверк традиционно пройдёт на площади Сахарова после выступлений коллективов. Запланирован салют на 22:30.