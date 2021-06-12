В Барнауле ставят батут у парковки рядом с ТЦ "Гулливер"

В Барнауле заметили новый батут, который устанавливают рядом с парковкой у ТЦ "Гулливер". "Алтайской правде" прокомментировали в Гостехнадзоре, насколько законны такие действия.

"Что касается парковки, это не единственный случай, например, один батут у нас есть на парковке у "Марии-РА", — пояснил консультант горячей линии ведомства Алексей Лучкин. — Если у предпринимателя имеется разрешение от собственника участка, а также аттракцион установлен по правилам, и есть ограждение, то это не нарушение".

По его словам, на место уже выехал представитель Гостехнадзора. Если он найдет серьезные нарушения, то батут не откроют.

Напомним, возле ТЦ "Район" 30 мая взлетел надувной батут, в результате падения с него серьёзные травмы получили два ребёнка. После ЧП инспекция Гостехнадзора Алтайского края направила в прокуратуру заявления о согласовании внеплановых выездных проверок владельцев надувных батутов. Основанием стал пакет документов, собранных инспекторами службы в ходе плановых рейдов.



Прокуратура 3 июня согласовала проведение внеплановых проверок аттракционов. Если уже выявленные нарушения предприниматели не устранят до дня внеплановой проверки, им вынесут соответствующие предписания. По итогам мероприятия работу всех проверенных батутов приостановили.