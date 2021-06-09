В Алтайском крае приостановили работу всех проверенных батутов

В ходе проверки надувных батутов в Барнауле, Новоалтайске и нескольких районах Алтайского края правоохранители не выявили ни одного полностью безопасного аттракциона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В связи с этим сотрудники региональной прокуратуры приняли решение приостановить работу всех проверенных аттракционов до устранения выявленных нарушений.

"Результаты проверок будут использованы инспекторами гостехнадзора для инициирования внеплановых проверок, – уточнили краевые власти. – Специалисты проверят наличие технической документации на аттракционы, актов ежегодного технического освидетельствования, проводимого специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии, журналов ежедневного осмотра аттракционов, удостоверений операторов аттракционов и другой документации".

Нарушителей планируют привлечь к ответственности за нарушение технических регламентов. Предпринимателям грозит до 30 тысяч рублей штрафа, юридическим лицам – до 300 тысяч рублей.

Напомним, в начале июня Алтайском крае стартовала проверка надувных батутов. Её проводит региональная прокуратура в связи с травмированием двоих детей при использовании аналогичного аттракциона в Барнауле.

В случае выявления нарушений собственникам поручат их устранить и привлекут виновных лиц к ответственности.

По данным властей, в Барнауле установлено свыше 20 надувных батутов, 14 из которых – на площадках у торговых центров, остальные – в парках отдыха. Однако ни один из них официально не зарегистрирован. Это связано с мораторием.

Основная цель рейдовых мероприятий – установить владельцев 45 надувных батутов, расположенных в городах и районах края, и проверить соблюдение требований безопасности на объектах.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела в связи с получением тяжёлых травм двумя четырёхлетними девочками. Одно из них – против владелицы батута, на котором пострадали дети, другое – против "контролирующих органов, которые обязаны были принимать этот батут в соответствии с требованиями безопасности". В их действиях выявили признаки преступления, предусмотренного статьёй "Халатность".