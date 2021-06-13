Барнаульские школьницы взяли серебро первенства России по хоккею на траве

Команда Барнаула вошла в число призёров Всероссийского соревнования по хоккею на траве "Смена" среди девочек до 10 лет. Соревнования прошли в Перми.

О них на своей странице в Instagram рассказал художник Никола Питерский. Барнаульская команда "Юность Алтая" смогла дойти до финала, где им противостояли спортсменки из Татарстана.

"Казань побеждала всех легко, всухую, – рассказал Питерский. – А мы тяжело и на характере".

В результате алтайские девочки смогли забить четыре раза, но всё равно уступили соперницам из Казани со счётом 4:8.