Воскресенье, 13 Июнь, 14:28

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,68
€ 87,33
24°


5193964 +0
Обь
547см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Евро 2020ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в Барнауле
Новости

Барнаульские школьницы взяли серебро первенства России по хоккею на траве

, ИА "Амител"
Команда до 10 лет дошла до финала
Фото: instagram.com/nikola_piter_art

Фото: instagram.com/nikola_piter_art

Команда Барнаула вошла в число призёров Всероссийского соревнования по хоккею на траве "Смена" среди девочек до 10 лет. Соревнования прошли в Перми.

О них на своей странице в Instagram рассказал художник Никола Питерский. Барнаульская команда "Юность Алтая" смогла дойти до финала, где им противостояли спортсменки из Татарстана.

"Казань побеждала всех легко, всухую, – рассказал Питерский. – А мы тяжело и на характере".

В результате алтайские девочки смогли забить четыре раза, но всё равно уступили соперницам из Казани со счётом 4:8.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
14:27
Здание старинной гимназии в Барнауле отреставрируют 0
13:56
Редакция amic.ru приглашает обсудить старт России на Евро-2020 0
13:30
Барнаульские школьницы взяли серебро первенства России по хоккею на траве 0
12:57
Жёсткая авария произошла на трассе Барнаул – Бийск 2
12:24
Более 80 пожаров потушили за сутки в Алтайском крае 0
11:48
Барнаулец похитил оставленные без присмотра вещи на пляже 1
11:12
Четыре пациента с ковидом скончались за сутки в Алтайском крае 1
10:42
Эриксен, живи! Что случилось с футболистом Дании и в каком он состоянии 9
10:12
В Барнауле водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП 4
09:44
Сборная России разгромно проиграла Бельгии на Евро-2020 21
09:10
В Алтайском крае увеличили размер компенсации переселенцам 5
08:45
Не дай себе засохнуть: чего нельзя делать 13 июня, на Зелёные святки 2
08:15
Учёные нашли связь между газировкой и болезнью Альцгеймера 0
07:39
Пропавшего парня вторую неделю ищут в Алтайском крае 2
07:19
И оно придёт. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые ещё успеют обрести счастье в июне 0
06:39
Братья наши (не)меньшие. Фантастически огромные домашние питомцы 1
06:05
Будет ветрено. О погоде в Алтайском крае 13 июня 0
00:12
Такой день. Празднование Дня России и ДТП с машиной полиции в Барнауле 0
23:29
Тысячи коек перепрофилируют в Москве под ковидных больных 18
23:01
В Барнауле запустили праздничный салют в День России. Видео 4
22:27
Злоумышленники похитили школьный забор в Камне-на-Оби 0
21:30
Жителей Алтайского края предупредили об усилении ветра до 18 м/с 0
20:48
Песков оценил возможность ввести нерабочие дни до 19 июня по всей России 0
20:26
В Москве ввели нерабочие дни и новые ограничения из-за коронавируса 15
19:54
"Столица мира". Барнаул нанесли на карту России из постеров 2
19:16
Пьяный мотоциклист без прав протаранил прицеп в Горном Алтае 0
18:46
В Барнауле ставят батут у парковки рядом с ТЦ "Гулливер" 3
18:14
Соцсети: женщина погибла при пожаре в Барнауле 0
17:36
Танцы, отжимания и песни под гитару: в Барнауле отмечают День России 1
17:17
Путин ответил на вопрос об убийствах Немцова, Политковской и Литвиненко 3
16:42
Эксгибициониста заметили на пляже в Бийске 11
16:11
Виктор Томенко посетил фестиваль "День России на Бирюзовой Катуни" 0
15:38
Рекордное число случаев COVID-19 выявили в России за сутки 3
15:09
Пьяная и без прав. Стали известны подробности ДТП с машиной полиции 17
14:37
Учёные изменили прогноз магнитной бури в июне 0
14:29
Четыре главные составляющие комфортного сна. Как выбрать матрас с пружинами 0
14:07
В Барнауле начинается стрит-арт-фестиваль O2 Fest 0
13:32
Девушка-водитель протаранила машину полицейских в Барнауле 4
13:07
Недельный рекорд заболеваемости ковидом зафиксировали на Алтае 7
12:44
В ГИБДД разъяснили, как будут фиксировать разговоры по телефону за рулём 4
12:13
Жителям Республики Алтай придётся копить на квартиру около 32 лет 6
11:42
66 случаев коронавируса за сутки выявили в Алтайском крае 3
11:01
Расписание игр сборной России и всех остальных матчей Евро-2020. Инфографика 0
10:47
Какого числа Троицкая родительская суббота в 2021 году и как правильно поминать умерших? 0
10:38
Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днём России 11
10:03
Петь, вышивать и со звёздами плясать. Чем удивит гостей День России на "Бирюзовой Катуни"? 5
09:30
Губернатор поздравил жителей Алтайского края с Днём России 2
09:03
"Вжухать надо всех": как красивая гимнастка с Алтая стала лучшим бойцом ММА в России 9
08:32
День России. Что за праздник мы отмечаем 12 июня и как он появился 37
08:04
Скандал со взятками. Адвокат считает невиновной бывшую медсестру онкодиспансера 14

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.