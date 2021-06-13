Четыре пациента с ковидом скончались за сутки в Алтайском крае

Четыре пациента с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3312, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В лабораториях подтвердили еще 64 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 410. Выздоровели 47 075 человек (+5 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 35, Бийский район -6, Рубцовск, Славгород – по 3 заболевших, Алейский, Баевский, Бурлинский, Первомайский, Третьяковский районы -по 2 заболевших, Алейск, Змеиногорский, Зональный, Каменский, Павловский, Романовский, Усть-Пристанский район – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 175 пациентов, из них 76 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 105 коек.