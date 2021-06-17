В Кремле назвали условия обмена Алексея Навального в США

Обмен осужденного в России борца с коррупцией Алексея Навального в США не обсуждался во время беседы президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена на саммите 16 июня.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы". В то же самое время такая возможность существует, утверждает пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, для этого Соединенные Штаты должны подтвердить, что Навальный гражданин США и работает на американские спецслужбы.

Напомним, в мае пресненский суд Москвы принял к производству иск Навального против Пескова. В графе "Категория дела" значится: "О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам". Сам оппозиционер ранее объяснял причину желания подать иск. Навального задело обвинение в работе на ЦРУ США.