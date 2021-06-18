Главврач больницы в Коммунарке развеял опасения россиян о бесплодии после вакцинации

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал вбросом сообщения о бесплодии после вакцинации от COVID-19.

В прямом эфире в Instagram специалист объяснил, что препараты от коронавируса основаны на тех же технологиях, что применялись и раньше. В качестве примера он привёл прививки от полиомиелита, от которых "человечество не исчезло от бесплодия".

"Говорить о бесплодии после прививки на самом деле на данный момент – спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт", – заключил Проценко.

Ранее Денис Проценко рекомендовал переболевшим коронавирусом делать прививку спустя девять месяцев после выздоровления.