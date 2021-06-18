В Алтайском крае могут разыграть квартиру среди вакцинированных от коронавируса

Власти Алтайского края могут объявить розыгрыш квартиры или автомобилей для тех, кто вакцинируется от COVID-19. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на краевой Минздрав.
Такую меру рассматривают для того, чтобы мотивировать людей привиться от коронавируса. Так, губернатор Виктор Томенко провёл селекторное совещание и поручил властям районов и городов края убедить человека поставить вакцину и предложить стимулы.
И руководители уже начали работать в этом направлении. Например, председатель Залесовского района Александр Пластеев предложил работодателям дать привившимся сотрудникам дополнительный выходной, а также анонсировал розыгрыш велосипеда.
Однако в профильном ведомстве подчеркнули, что речь в этом случае может идти и о розыгрыше квартиры.
"Главное – это убедить человека поставить вакцину и сформировать настрой в обществе… Должны быть и социальные меры, и стимулы, например, лотерея", – рассказали в министерстве.
Отметим, что в ряде других регионов России власти уже активно начали мотивировать население прививаться от коронавируса. Помимо квартиры и автомобилей, вакцинированные могут претендовать и на другие бонусы.
Комментарии
Я уже привился. можно мне десяточек акций газпрома в подарок?
18.06.2021 10:43
- гость -
Вы не подходите! Халява только разгильдяям у нас.
Норм, а можно машину с дачей.
То есть о заслуживании доверия речь даже не идёт?
18.06.2021 10:58
- гость -
а что должно произойти чтобы заслужить Ваше доверие?
Неоднократно окружающие говорят не буду ставить не доверяю. А когда спрашиваю причины? Говорят ну не доверяю и всё. А что должно произойти? Человек должен светится начать или ещё какие-то явления должны произойти чтобы доказать что она работает?
Я ещё понимаю тех кто говорит через год поставлю, посмотрю какие последствия и поставлю. Это хотя бы обоснованная позиция.
18.06.2021 11:10
- гость -
а что должно произойти чтобы заслужить Ваше доверие?
Производители - доверия не заслуживают, своими делами предыдущими. Коррупция и тотальное решательство - в этой вакцине может быть что угодно в результате. пЫня понтуется этой вакциной, с ней много политики связано, продвигающие её не заслуживают доверия своими предшествующими действиями.
Вот тем чем прививали в Израиле можно и привиться, куда у нас за этим прийти?
18.06.2021 11:25
- гость -
Уже судя по вашему лексикону наподобие "пыни", можно многое о вас понять)
Однако, у меня только один вопрос: вам институт имени Гамалеи не авторитет, Центр Вектор - не авторитет?
Скажите, а вы из принципа игнорируете здравый смысл или у вас к нему личная неприязнь?
Похоже хотят отставших в живых людей окончательно угробить...геноцидом попахивает собственного народа.
Говорят, людей заманить подарками, лотереей и т.д...всё про материальное, а про здоровье людей и последствия для здоровья людей от вакцины никто что-то не говорит. По факту принуждают и предлагают сыграть в "русскую рулетку" со своим организмом.
Куда катится наша страна..
18.06.2021 11:34
ек
Твой институт гамалеи разработал и выпускает когацел - ещё тот фуфломицин и занимается вечной жизнью или молодостью - что само по себе уже шарлатанство. Потом он связан с TEVA а это ещё те упыри.
Вот потому как обладаю здравым смыслом потому и не доверяю.
Интересно как они бюджетные деньги на квартиру направят????????? Сиротам по закону денег нет. А тут на тебе раздача пошла. Опять обман. Что-то а чиновники врать умеют. Чем выше ранг тем бессовестней заявления!