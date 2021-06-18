В Алтайском крае могут разыграть квартиру среди вакцинированных от коронавируса

Власти Алтайского края могут объявить розыгрыш квартиры или автомобилей для тех, кто вакцинируется от COVID-19. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на краевой Минздрав.

Такую меру рассматривают для того, чтобы мотивировать людей привиться от коронавируса. Так, губернатор Виктор Томенко провёл селекторное совещание и поручил властям районов и городов края убедить человека поставить вакцину и предложить стимулы.

И руководители уже начали работать в этом направлении. Например, председатель Залесовского района Александр Пластеев предложил работодателям дать привившимся сотрудникам дополнительный выходной, а также анонсировал розыгрыш велосипеда.

Однако в профильном ведомстве подчеркнули, что речь в этом случае может идти и о розыгрыше квартиры.

"Главное – это убедить человека поставить вакцину и сформировать настрой в обществе… Должны быть и социальные меры, и стимулы, например, лотерея", – рассказали в министерстве.

Отметим, что в ряде других регионов России власти уже активно начали мотивировать население прививаться от коронавируса. Помимо квартиры и автомобилей, вакцинированные могут претендовать и на другие бонусы.