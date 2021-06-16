Квартира, автомобиль и бесплатные яйца: как в России мотивируют прививаться от COVID

В Москве за прививку от коронавируса можно выиграть автомобиль. В Московской области — трехкомнатную квартиру. Жители других регионов России реагируют на это с завистью — некоторые уже поставили прививки, даже не рассчитывая на подарк. В это же время для граждан некоторых стран вакцина сама по себе — главный приз. Amic.ru выяснил, как в России (и за рубежом) население мотивируют вакцинироваться. А также бонусом рассказываем, как нужно готовиться к прививке, если вы уже решились на неё.

Квартира, машина и тысяча на продукты

Третья волна коронавируса стремительно захватывает все регионы России. При этом иммунная прослойка в стране до сих пор не сформирована — люди прививаются неохотно. Чтобы завлечь население на вакцинацию, региональные власти изобретают системы поощрения, призовые акции и розыгрыши с подарками. А бизнес-сообщество активно в этом помогает.

Например, авиакомпания "Аэрофлот" запустила акцию "Мили вакцинации". Бонусные баллы начисляются привитым пассажирам. Первые 10 тысяч участников получат по 10 тысяч миль, на них можно улететь из Москвы на отдых в Сочи. Условия участия в акции: нужно пройти оба этапа вакцинации и предоставить сертификат с QR-кодом в офис авиакомпании.

В Москве действует несколько акций "поощрения" вакцинированных:

1000 рублей на продукты. Людей в от 60 лет с московским полисом ОМС награждают за укол двумя способами: либо дарят в пункте вакцинации сертификат одного из партнеров программы на 1000 рублей (участвуют только продуктовые магазины) либо призовые баллы пенсионеры активируют на сайте акции самостоятельно. После регистрации сертификата человек сможет закупиться в продуктовом магазине из списка партнёров акции на сумму 1000 рублей. При этом обналичить подарок нельзя, а еще его необходимо использовать до 1 апреля 2022 года, иначе деньги на сертификате "сгорят".

Автомобиль за прививку. Каждую неделю среди вакцинированных московская администрация разыгрывает автомобиль. Акция ограничена — авто всего пять. Участниками розыгрыша становятся привитые граждане, которые с 14 июня по 11 июля 2021 года впервые получат первый компонент вакцины, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

При этом Собянин отметил, что "главный выигрыш несоизмерим ни с какой машиной, поскольку речь идет о собственном здоровье и душевном спокойствии".

В Московской области за прививку — квартира.

"Главное условие — укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", — говорится в сообщении главы области Андрея Воробьева.

Согласно условиям акции, принять участие в розыгрыше может любой совершеннолетний гражданин России вне зависимости от места регистрации (то есть мы в Алтайском крае тоже можем попытать счастья - правда, если поедем в Подмосковье и сделаем уколы от ковида там). Времени осталось немного: до 25 июня нужно успеть подтвердить свое участие на региональном портале "Госуслуги", указать свои персональные данные и адрес электронной почты. Победителя объявят 27 июня в 19:00 в прямом эфире на телеканале "360". Он получит СМС-уведомление на номер телефона и электронную почту.

Десяток яиц и скидка в магазине тканей

В отдалённых регионах России мотивация на прививку значительно скромнее, хотя кое-где стараются столице не уступать. Так, денежное вознаграждение в размере 1000 рублей получают жители Магаданской области. На Чукотке чуть побольше — 2000 рублей.

В Уфе по примеру столицы разыграли квартиру и десять смартфонов среди тех, кто поставил вакцину от коронавируса.

Самый скромный приз за защиту от ковида получили хабаровские пенсионеры — им подарили десяток яиц после прививки. Правда, эта акция продлилась всего несколько дней — хабаровчане её не оценили. Теперь жителям Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре дарят после вакцинации одноразовые сертификаты на бесплатное посещение бассейнов, спортзалов. А местные кафе и рестораны делают скидки для привитых гостей.

В Алтайском крае и Республике Алтай (где, кстати, уже закрыли один район на карантин) о крупных акциях пока ничего не слышно. Но некоторые предприниматели самостоятельно вводят бонусы для привитых — например, в Барнауле можно получить 10%-ную скидку в магазине "Гамма-ткани" за прививку от "короны".

А как мотивируют к вакцинации за рубежом?

В большинстве стран дополнительная мотивация населению ни к чему — люди выстраиваются в очереди за вакциной, просто потому что она доступна не всем. Например, в Италии спрос на вакцину высок и без стимуляции со стороны властей — сначала прививают старшее поколение, потом молодежь (уже привито более 20 миллионов итальянцев такими темпами).

Итальянцы торопятся прививаться главным образом потому, что без вакцины практически невозможно перемещаться по стране и за ее пределами: жителям Италии путешествовать по Европе сейчас можно только лишь с анализом ПЦР (либо справкой о вакцинации) .

Схожая ситуация и во Франции: там жители городов даже обманывают врачей, чтобы им поставили прививку от ковида (придумывают себе хронические заболевания, которые входят в "группу риска", потому что им делают укол в первую очередь).

В Великобритании привито уже больше половины населения. Единственное поощрение, которое устроит англичан — отмена ограничений, а это доступно только вакцинированным, поэтому жители страны добровольно выстраиваются в очереди за прививкой от коронавируса. В конце июня вакцинированные граждане получат ковидные паспорта (как бумажные, так и электронные).

Жителей других европейских стран мотивируют путешествиями. С 1 июля в странах Евросоюза запускают систему СOVID-сертификатов, где будет указана информация о прививке или о перенесенной болезни. Это распространяется только на граждан Евросоюза или обладателей вида на жительство. Без сертификата люди не смогут перемещаться по Европе.

В других странах к мотивации вакцинироваться подходят креативно. Так, в некоторых городах Индии привитым женщинам власти дарят золотые украшения, в Тайланде люди получают в подарок коров.

В Китае вакцинированным дарят (как и у нас местами) упаковки куриных яиц, среди жителей Гонконга разыгрывают автомобиль Tesla, золотой слиток или 3,4 миллиона долларов. Кстати, у всех привитых китайцев так же есть ковидный паспорт.

В Австралии дарят гомеопатические препараты и БАДы, иммуномодуляторы и витамины.

Больше всего разнообразных мотиваторов — в США. Ковидные паспорта там делать не хотят (только QR-код в приложении на смартфоне для жителей Нью-Йорка — кстати, в Японии скоро запустят такой же проект), и привлекают людей к вакцинации оригинальными подарками.Любой вакцинированный гражданин США участвует в розыгрыше пяти миллионов долларов. В разных штатах также проводят локальные лотереи на разные (но крупные, а для нас так и вовсе баснословные) суммы. В штате Западная Виргиния победители лотереи получают пикапы и огнестрельное оружие. А в штатах Вашингтон, Аризона и Нью-Джерси и вовсе проводят алкогольно-марихуанные акции: там лицензированным продавцам конопли поручили выдавать привившимся бесплатные сигареты, а помимо этого, бары поят бесплатно алкогольными напитками на выбор. Так же в некоторых штатах привитым раздают пончики.

Еще в американской версии приложения для знакомств Tinder пользователи получают за прививку доступ к премиальному контенту. А еще можно выбирать себе пару, используя фильтр "вакцинация".

Тем временем в России темпы распространения коронавируса вновь набирают обороты. За сутки выявлено более 14 тысяч заражённых, большая часть — в Москве. Там уже ввели новые ограничения и объявили нерабочую неделю (тенденция может скоро дойти и до нас). Вы можете сделать прививку, не дожидаясь стимулируют мер и подарков — здоровье важнее призов.

Как готовиться к вакцинации от коронавируса. Памятка от Роспотребнадзора:



- Важно привиться летом, чтобы подготовиться к осени и зиме с их простудами, ОРВИ и гриппом;

- Препараты от аллергии до и после вакцинации от COVID-19 принимать не нужно — избежать температуры не выйдет, а негативно повлиять на иммунный ответ — вполне. Антигистаминные препараты нужны только тем, кто принимает их на постоянной основе по назначению врач;

- Перед прививкой можно принять успокоительное, чтобы не нервничать;

- Повышение температуры — нормально, можно выпить парацетамол или ибупрофен;

- Вторую дозу вакцины от коронавируса не введут, если человек не уберегся и заболел после первой.