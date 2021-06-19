90 пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 52 862 человека, среди которых 3 563 ребёнка. Выздоровели всего 47 132 (+ 10) человека. Умерло 3 344 (+ 8) человека, все взрослые.
По состоянию на 19 июня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 878 человек.
Количество тяжелобольных – 265, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 113.
На утро 19 июня прививается 288 022 человека, в том числе: 47 721 человек получили первую прививку; 240 301 человек полностью привиты (получили две прививки).
Ранее сообщалось, что власти Алтайского края планируют ужесточить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, участники заседания, прошедшего 18 июня в правительстве региона, высказались за отмену массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек, а Роспотребнадзор рассмотрит идею об обязательной вакцинации населения, занятого в отдельных сферах экономики.
Комментарии
ставьте больше прививок всем подряд, особенно хроникам.
19.06.2021 12:34
гость
ставьте больше прививок всем подряд, особенно хроникам.
Если бы тебе в детстве не поставили прививки бцж, полиомелит и прочие, возможно, ты бы не писал свои невежественные комментарии
19.06.2021 12:42
- гость -
А это тоже сезонная вирусня? Тогда почему до сих пор прививки от соплей не изобрели?
Почему в последние месяцы так мало выздоравливающих за день стало? Раньше же примерно одинаковое число всегда было заболевших и выздоровевших