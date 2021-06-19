90 пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 52 862 человека, среди которых 3 563 ребёнка. Выздоровели всего 47 132 (+ 10) человека. Умерло 3 344 (+ 8) человека, все взрослые.

По состоянию на 19 июня на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 878 человек.

Количество тяжелобольных – 265, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 113.

На утро 19 июня прививается 288 022 человека, в том числе: 47 721 человек получили первую прививку; 240 301 человек полностью привиты (получили две прививки).

Ранее сообщалось, что власти Алтайского края планируют ужесточить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В частности, участники заседания, прошедшего 18 июня в правительстве региона, высказались за отмену массовых мероприятий, рассчитанных на 1000 и более человек, а Роспотребнадзор рассмотрит идею об обязательной вакцинации населения, занятого в отдельных сферах экономики.