В Москве продлили ковидные ограничения до 29 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил коронавирусные ограничительные меры в столице до 29 июня, следует из указа, который опубликовали на сайте градоначальника.

Таким образом, в Москве продлили запрет на работу общепита, баров и клубов с 23:00 до 06:00. Также остаются закрытыми фуд-корты, зоопарки и детские игровые комнаты. Ограничение продлили и на использование беседок, детских, спортивных площадок и прочих объектов городской инфраструктуры, за исключением скамеек.

Кроме того, власти Москвы ограничили все зрелищные мероприятия – с 18 июня численность участников не может превышать 1000 человек за раз. Ещё закроют фан-зоны "Евро-2020" и внедрят в качестве эксперимента "бесковидные рестораны", посетить которые можно будет только по QR-коду о пройденной вакцинации.

"Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придётся. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми", – написал мэр Сергей Собянин на своём сайте.

Накануне Сергей Собянин заявил, что власти Москвы находятся очень близко к введению более жёстких решений по коронавирусным ограничениям. Дело в том, что с начала июня в столице наблюдается резкий прирост заразившихся и, по утверждению градоначальника, ситуация там стремительно ухудшается.