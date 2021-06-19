Гинцбург рассказал о противопоказаниях к вакцинации "Спутником V"

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, при каких заболеваниях нельзя, а при каких можно вакцинироваться "Спутником V". Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отказаться от вакцины лучше при крапивнице и конъюнктивите, а также при остром состоянии любых болезней.

Бронхиальная астма и гепатит С, по его словам, не являются противопоказаниями к вакцинации. К этой группе он также отнёс людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что если они заразятся, они в первой группе риска – диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться", – сказал Гинцбург.