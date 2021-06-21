Житель Алтайского края купил по акции несуществующий бензин

Житель Бийска заказал по акции несуществующий бензин и стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

54-летний горожанин получил письмо от якобы представителя топливной компании, в котором было сказано о выгодном предложении. Оно было временным, и возможности все обдумать у мужчины не оказалось – пришлось срочно заказывать топливную карту.

Бийчанин перешёл по ссылке и ввёл банковские реквизиты. После этого с его карты списали 10 тысяч рублей, однако обратной связи так и не последовало.

"Тогда мужчина позвонил на горячую линию компании, где ему пояснили, что никаких акций в данный момент нет. Бийчанин предположил, что стал жертвой мошенников", – говорится в сообщении.