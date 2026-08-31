Беседки, шатры и банкетный зал. "Планета Q" приглашает провести праздник на природе

Есть варианты для мероприятий и в холодное время года, а также развлечения для детей и взрослых

31 августа 2026, 12:30, ИА Амител erid: 2W5zFGT95n1

Купольная беседка на "Планете Q" / Фото: из архива комплекса

Лето подходит к концу, но завершение купального сезона совсем не означает, что пора отказываться от отдыха на природе. Комплекс "Планета Q" продолжает работать и предлагает гостям разные форматы для проведения мероприятий в любое время года. Здесь можно отметить свадьбу, юбилей, выпускной, помолвку, девичник, корпоратив или детский день рождения.

Для этого на территории комплекса есть просторный банкетный зал, уютные шатры и беседки, вместительные площадки для активностей и классная команда специалистов, которая помогает подготовить мероприятие под конкретный повод.

Локации среди леса и воды

Для небольших компаний подойдут летние беседки вместимостью от 6 до 15 человек. Они расположены рядом с сосновым лесом, а в аренду входят мангал и решетка для приготовления блюд. Здесь можно устроить семейный обед, встречу с друзьями или камерный праздник.

Для романтических событий и необычных сюрпризов в комплексе есть купольные беседки у пруда. Мягкое освещение, фонтаны и вид на воду создают особую атмосферу. Такие площадки часто выбирают для предложений руки и сердца, небольших праздников и гендер-пати.

"По предварительному заказу наша команда может подготовить стильное оформление, украсить беседку шарами или поставить декорации. Доступно банкетное и детское меню по предзаказу от десяти человек, его можно заказать в любую беседку", — рассказали в "Планете Q".

Отдельного внимания заслуживает стеклянная беседка. Она подходит для отдыха в любое время года. Например, родители могут жарить шашлык и отдыхать внутри, наблюдая, как дети катаются с горки или участвуют в зимних активностях.

Локации "Планеты Q" / Фото: Екатерина Смолихина (amic.ru) и архив комплекса

Праздники для больших компаний

Для крупных мероприятий в "Планете Q" работает просторный банкетный зал. Он рассчитан на 150 человек при банкетной рассадке, также его можно использовать для дискотек до 350 гостей или конференций до 130 участников. В аренду входят сцена, колонки, два экрана, кухня и посуда. Блюда готовит шеф-повар Алексей — можно выбрать разные варианты: от фуршета и классического банкета до фастфуда и узбекской кухни.

В комплексе часто проводят свадьбы, выпускные и корпоративы. Будущие молодожены могут выбрать выездную регистрацию у пруда, свадебный шатер или другую площадку на территории. Для выпускников разрабатывают насыщенные сценарии.

"Наш профессиональный ведущий предлагает им очень интересную программу, в которой есть пенная дискотека с танцами под открытым небом и прощальный костер. Ребята встречают рассвет в четыре утра под любимые песни под гитару", — отметили в "Планете Q".

Корпоративы в комплексе тоже можно проводить в разных форматах. Команда помогает подготовить программу к Масленице, 8 Марта, 23 Февраля, Новому году и другим событиям. Зимой для таких мероприятий есть бонусы в виде тюбингов и коньков.

Еще один вариант — шатры. В комплексе есть варианты для свадеб и площадки для пикников от 55 человек. Самая вместительная локация находится возле сцены под куполом, среди леса. Она рассчитана на 500 гостей и подходит для больших мероприятий с музыкой, танцами и развлекательной программой. Гости могут пригласить любимую группу или устроить корпоратив.

В 2026 году на территории комплекса появились современные виллы на берегу реки. Здесь можно провести время вдвоем или небольшой компанией до 25 человек.

Локации "Планеты Q" / Фото: из архива комплекса

Развлечения для детей и взрослых

Детские дни рождения можно проводить как летом, так и зимой. В комплексе работают профессиональные аниматоры, которые готовят программы для разных возрастов. Среди вариантов — серебряное и неоновое шоу, мыльные пузыри, игры и другие активности.

"На территории находится конный двор, по предварительной записи можно покататься на лошадях, пони, собачках хаски. Также доступны квадроциклы и мотоциклы. Если гости проводят у нас банкет, то они могут включить любую нашу услугу в свою программу", — подытожили в "Планете Q".

Зимой, например, гостей может встретить карета, которая прокатит по всей территории и доставит к банкетному залу, создавая особую, сказочную атмосферу.

Пони, самоеды и мотоциклы на "Планете Q" / Фото: Екатерина Смолихина (amic.ru)

Каким бы ни был праздник, в "Планете Q" помогут продумать его детали — от выбора площадки и меню до программы и оформления. Здесь можно подобрать формат для любого события и провести время в комфортной атмосфере, которая надолго останется в памяти гостей.

"Планета Q"

Адрес: Барнаул, пос. Борзовая Заимка, Байкальская улица, 47

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

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Справки: 8 961 230 2010

VIP-зоны и номера: 8-964-084-8271

Аренда банкетного зала, беседок и шатров: 8-964-084-8270

Конный клуб (прогулки на лошадях по лесу, катание на пони и лошадях для детей и взрослых): 8-913-214-4204

Аренда мотоциклов: 8-923-169-6967ИП Погуляев Николай Николаевич, ИНН 222111506362

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