Коммунальный фонтан забил из-под земли в Барнауле

Магистральный тепловой трубопровод № 33 не выдержал испытания высоким давлением и устроил коммунальный фонтан в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова в Барнауле. Сейчас сотрудники СГК локализовали повреждение.

О происшествии сообщил очевидец в паблике "Инцидент Барнаул". Согласно видеозаписи, столб воды поднялся выше крон деревьев.

Как отмечают в СГК, сейчас повреждение локализовано, выход воды на поверхность остановлен. В компании напоминают, что на время испытаний температура воды в трубопроводах не превышает 40 градусов.

Пользователи соцсетей пишут, что движение из-за повреждения было затруднено, однако сейчас прорыв на дорожную обстановку не влияет.