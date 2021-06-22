Сборная России не вышла из группы на чемпионате Европы по футболу

В заключительном для себя матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная России со счётом 1:4 уступила сборной Дании. Команда Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе и не смогла обеспечить себе место в основной стадии турнира.

В первом тайме датчане смогли "распечатать" ворота российской сборной. На 38-й минуте матча счёт открыл Миккель Дамсгор. Вратарь сборной России Матвей Сафонов никак не отреагировал на его удар с 20 метров.

Увеличить разрыв в счёте во втором тайме датчанам "помог" защитник Роман Зобнин. Он неосмотрительно попытался сделать передачу на вратаря, но отдал мяч в ноги Юссуфа Поульсена, который завершил эту передачу точным ударом (2:0).

На 70-й минуте россияне забили свой единственный гол. Вышедший на замену барнаулец Александр Соболев смог заработать пенальти, который успешно реализовал Артём Дзюба.

Лучи надежды недолго светили российским болельщикам. Уже на 79-й минуте Андреас Кристенсен забил третий мяч в ворота сборной России. Точку в матче на 82-й минуте поставил Йоаким Мехеле (4:1).

Таким образом, сборные России, Финляндии и Дании в групповом этапе заработали всего по три очка. По разнице мячей российская команда опустилась на четвёртое место и вылетела из турнира.