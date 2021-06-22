Сборная России не вышла из группы на чемпионате Европы по футболу

В заключительном для себя матче группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная России со счётом 1:4 уступила сборной Дании. Команда Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе и не смогла обеспечить себе место в основной стадии турнира.
В первом тайме датчане смогли "распечатать" ворота российской сборной. На 38-й минуте матча счёт открыл Миккель Дамсгор. Вратарь сборной России Матвей Сафонов никак не отреагировал на его удар с 20 метров.
Увеличить разрыв в счёте во втором тайме датчанам "помог" защитник Роман Зобнин. Он неосмотрительно попытался сделать передачу на вратаря, но отдал мяч в ноги Юссуфа Поульсена, который завершил эту передачу точным ударом (2:0).
На 70-й минуте россияне забили свой единственный гол. Вышедший на замену барнаулец Александр Соболев смог заработать пенальти, который успешно реализовал Артём Дзюба.
Лучи надежды недолго светили российским болельщикам. Уже на 79-й минуте Андреас Кристенсен забил третий мяч в ворота сборной России. Точку в матче на 82-й минуте поставил Йоаким Мехеле (4:1).
Таким образом, сборные России, Финляндии и Дании в групповом этапе заработали всего по три очка. По разнице мячей российская команда опустилась на четвёртое место и вылетела из турнира.
Комментарии
Ну теперь эти футбольные бездари будут неделю кутить в элитных кабаках!
Днище, а не сборная
Никогда такого не было и вот опять
Что бы выйти из группы ноги нужно иметь. Гламурные бездари
Черчесов с своими экспериментальными составами сам себя переиграл. Как и в хоккее, где набрали одних защитников против сборной Канады. Канады, Карл!
Молодцы, так держать.
Ура, молодцы, так держать!)
Непонятно почему их ругают сейчас и превозносили в 2018, когда они на домашнем ЧМ заняли лишь 8 место и получили за это звания змс, Черчесов стал Заслуженным тренером России, плюс кучу бабла и много подарков машинами и квартирами.
Очевидно же после того незаслуженного обласкивания нужно было сразу отцеплять всех халявщиков типа дзюбы и черчеса. А теперь пожинаем "обратку".
22.06.2021 10:36
- гость -
Пояснили бы лучше, почему в России в футбол берут коротконогих. Посмотрите на звезд Еврофутбола. На их данные. Ну это Небо и Земля.
Хоть какая-то стабильность
Да у этих пешеходов юродивых и так жизнь удалась. Зачем ещё напрягаться?
Надо футболистам и тренеру зарплату поднять в 5 раз, сразу начнут играть лучше всех!
Ну а если не начнут, то еще раз поднять, и тогда уже точно!