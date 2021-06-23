В каких регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Инфографика

Стремительный рост заболеваемости коронавирусом вынуждает властей вводить обязательную вакцинацию от ковида в регионах России. Список регионов, которые делают прививку обязательной, практически ежедневно растёт. Amic.ru рассказывает и показывает на карте страны, где прививки от "короны" уже стали обязательными. Оранжевым цветом выделены те области, где власти постановили руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям "организовать проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции для 60% от общей численности сотрудников". И да, это законно.

На 22 июня обязательную вакцинацию ввели следующие регионы:

Москва и Московская область

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Республика Якутия (Саха)

о. Сахалин

Кемеровская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Краснодарский край

Саратовская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Мурманская область

Нижегородская область

Ивановская область

Тверская область

Тульская область

Севастополь и Республика Крым

Напомним, что заставлять прививаться насильно никого тем не менее не будут. Но работодатели заинтересованы в том, чтобы сотрудники вакцинировались. Потому что их ждут большие штрафы за нарушение предписания: для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций – от 100 до 300 тысяч рублей. Если нарушение выявят повторно, сумма штрафа может вырасти до миллиона рублей, а деятельность компании приостановят на срок до трёх месяцев. Руководитель вправе отстранить от работы непривитого сотрудника, так как ответственность за его отказ несёт он.