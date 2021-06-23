В каких регионах России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Инфографика

Стремительный рост заболеваемости коронавирусом вынуждает властей вводить обязательную вакцинацию от ковида в регионах России. Список регионов, которые делают прививку обязательной, практически ежедневно растёт. Amic.ru рассказывает и показывает на карте страны, где прививки от "короны" уже стали обязательными. Оранжевым цветом выделены те области, где власти постановили руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям "организовать проведение профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции для 60% от общей численности сотрудников". И да, это законно.
На 22 июня обязательную вакцинацию ввели следующие регионы:
- Москва и Московская область
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Республика Якутия (Саха)
- о. Сахалин
- Кемеровская область
- Ханты-Мансийский автономный округ
- Краснодарский край
- Саратовская область
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Мурманская область
- Нижегородская область
- Ивановская область
- Тверская область
- Тульская область
- Севастополь и Республика Крым
Напомним, что заставлять прививаться насильно никого тем не менее не будут. Но работодатели заинтересованы в том, чтобы сотрудники вакцинировались. Потому что их ждут большие штрафы за нарушение предписания: для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, а для организаций – от 100 до 300 тысяч рублей. Если нарушение выявят повторно, сумма штрафа может вырасти до миллиона рублей, а деятельность компании приостановят на срок до трёх месяцев. Руководитель вправе отстранить от работы непривитого сотрудника, так как ответственность за его отказ несёт он.
Комментарии
красиво завуалировали... дело добровольное, но работать не допустим.
Колхоз дело добровольное... не пошел - тюрьма...