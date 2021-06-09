Шубенков подозревает, откуда пошли слухи об уличении в допинге

Чемпион мира и Европы, легкоатлет Сергей Шубенков признался, что у него есть подозрения об источнике слухов о том, что его якобы уличили в допинге.

"У меня есть подозрения, откуда это пошло, но я пока не готов их назвать из-за юридических моментов. И эта история ещё не закончилась, – заявил спортсмен в интервью "Толку". – И не закончилась она как раз из-за этих юридических нюансов, и общаться приходится с бюрократами, которые не хотят брать на себя ответственность".

По его словам, он обязательно расскажет, откуда пошли слухи и новости в СМИ, но только тогда, когда "всё это закончится".

Напомним, в январе "Матч ТВ" сообщил, что Сергей Шубенков сдал тест на допинг и получил положительный результат. В его крови якобы нашли фуросемид – препарат-прикрытие, который "смазывает" действие запрещённого вещества.

Позднее Шубенков прокомментировал эти слухи. "Это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было!" – подчеркнул спортсмен. Также на сообщения о возможном употреблении допинга отреагировали в ВФЛА и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.