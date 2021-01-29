Министр спорта РФ Матыцин намерен встретиться в Барнауле с Шубенковым

Министр спорта России Олег Матыцин, находящийся с визитом в Барнауле, намерен встретиться с чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами, чемпионом мира и Европы Сергеем Шубенковым. Об этом Матыцин заявил журналистам.

"Планирую", — сказал он.

При этом министр не стал подробно комментировать информацию о возможном допинге у легкоатлета, призвав дождаться результата второй пробы. Матыцин добавил, что легкоатлет "еще порадует своими выступлениями".

Ранее стало известно, что чемпион мира, Европы, один из самых известных легкоатлетов современности Сергей Шубенков сдал тест на допинг и получил положительный результат. В его крови нашли фуросемид – препарат-прикрытие, который "смазывает" действие запрещенного вещества. Об этом вечером 27 января сообщили практически все федеральные СМИ. В ближайшие дни вскроют пробу "Б" (спортсмены сдают тесты на допинг несколько раз). Проба "Б" либо подтвердит, либо опровергнет результаты первого анализа.

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Сам Сергей Шубенков назвал информацию ложью.

"Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… проехали…", — написал спортсмен.

Отметим, что Сергей Шубенков живет и тренируется уже много лет в Барнауле.