ВФЛА отреагировала на сообщения о допинге у Шубенкова

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выступила с заявлением по поводу информации о положительном допинг-тесте барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова. Однако как-либо комментировать публикации СМИ в организации пока отказались.

"ВФЛА заявляет: федерация не комментирует журналистские публикации, пока не получит официальные доказательства вины спортсмена от уполномоченных организаций", – заявили в ВФЛА, подчеркнув, что принцип нулевой терпимости к допингу по-прежнему является основополагающим в работе обновленной федерации легкой атлетики.

Ранее сообщалось, что чемпион мира, Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков получил положительный результат теста на допинг. В его крови нашли фуросемид, который "смазывает" действие запрещенного вещества. В ближайшие дни вскроют пробу "Б" (спортсмены сдают тесты на допинг несколько раз), которая либо подтвердит, либо опровергнет результаты первого анализа.

Сам легкоатлет заявил, что не принимал запрещенный препарат. По словам спортсмена, он всегда выступал и будет выступать за честный спорт и призвал не верить новостям. Кроме того, Шубенкову пришло письмо от AIU, в котором к нему нет претензий.