"Матч ТВ": алтайский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный тест на допинг

Известный алтайский легкоатлет Сергей Шубенков сдал тест на употребление допинга и получил положительный результат. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на источник, близкий к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В крови Шубенкова нашли следы фуросемида – препарата, который "смазывает действие запрещенного вещества".

Эксперт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по вопросу восстановления ВФЛА Маргарита Пахноцкая отправила информацию об этом главе рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсену.

Вместе с тем, по словам тренера Сергея Клевцова, информация о результатах теста не соответствует действительности.

В сентябре 2020 года Шубенков стал трехкратным чемпионом России в беге на 110 метров с барьерами. На этих соревнованиях Шубенкова заставили сдать пробы после предварительных забегов – чуть больше чем за час до финала. Из-за этого алтайскому легкоатлету не удалось выделить нужное количество времени на отдых и разминку.

Напомним, Шубенков является чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2012, 2014) и чемпионом Европы в помещении (2013). В планах у Сергея – попасть на Олимпиаду в 2021 году.