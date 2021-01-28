"Провокацию не исключаю": глава Минспорта Алтая уверен в невиновности Шубенкова

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заступился за барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова, которого подозревают в возможном применении запрещенного препарата.
"Сергей – наш спортсмен, он выступает за сборную России, представляет Алтайский край и мы гордимся им. Уверен, Шубенков на 100% чист, а вот провокации не исключаю. Фуросемид, как и мельдоний, – это уже давно не "ноу-хау" медицины", – написал Перфильев на свой странице в Instagram.
Ранее стало известно, что чемпион мира, Европы, один из самых известных легкоатлетов современности Сергей Шубенков сдал тест на допинг и получил положительный результат. В его крови нашли фуросемид – препарат-прикрытие, который "смазывает" действие запрещенного вещества. Об этом вечером 27 января сообщили практически все федеральные СМИ. В ближайшие дни вскроют пробу "Б" (спортсмены сдают тесты на допинг несколько раз). Проба "Б" либо подтвердит, либо опровергнет результаты первого анализа.
О скандале вокруг главной звезды алтайского спорта – читайте в нашем большом обзоре.
Комментарии
Беги Форест, беги!!
"Сергей – наш спортсмен, он выступает за сборную России, представляет Алтайский край и мы гордимся им. Уверен, Шубенков на 100% чист, а вот провокации не исключаю.
01.01.2020 16:22 Кубанские новости
Кубанский легкоатлет Шубенков ответил на предложение руководства ВФЛА о встрече
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Мистер-твистер, главный министер!)))))))))))))))))))))))))))))))))
Да что за день такой!?
Сергей – наш спортсмен, он выступает за сборную России
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Великолепно. Проверить его трижды на допинг! Российские спортсмены славятся допингом на весь мир.
И Перфильева проверьте. Удивлюсь если у него в санузле не найдут позолоты.
Рука руку моет??
Шубенков выступал под нейтральным флагом, вот пусть за него нейтральное государство и переживает.
опять мельдоний?
Поддерживаю Сергея. Возможны многие варианты, но провокация? Оно кому надо? Иноагентам? Врагам народа? Конкурентам? Завистникам?