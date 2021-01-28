"Провокацию не исключаю": глава Минспорта Алтая уверен в невиновности Шубенкова

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев заступился за барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова, которого подозревают в возможном применении запрещенного препарата.

"Сергей – наш спортсмен, он выступает за сборную России, представляет Алтайский край и мы гордимся им. Уверен, Шубенков на 100% чист, а вот провокации не исключаю. Фуросемид, как и мельдоний, – это уже давно не "ноу-хау" медицины", – написал Перфильев на свой странице в Instagram.

Ранее стало известно, что чемпион мира, Европы, один из самых известных легкоатлетов современности Сергей Шубенков сдал тест на допинг и получил положительный результат. В его крови нашли фуросемид – препарат-прикрытие, который "смазывает" действие запрещенного вещества. Об этом вечером 27 января сообщили практически все федеральные СМИ. В ближайшие дни вскроют пробу "Б" (спортсмены сдают тесты на допинг несколько раз). Проба "Б" либо подтвердит, либо опровергнет результаты первого анализа.

О скандале вокруг главной звезды алтайского спорта – читайте в нашем большом обзоре.