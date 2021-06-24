На Алтае управляющий магазином украл из сейфа 200 тысяч рублей и спустил всё на ставки

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В селе Мамонтово полицейские возбудили уголовное дело после кражи 200 тысяч рублей из сейфа местного магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

К правоохранителям обратился директор торговой точки крупной розничной сети. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого – им оказался 39-летний управляющий.

"Как пояснил задержанный, деньги он проиграл, делая ставки в букмекерских конторах на спортивные мероприятия. Остановиться мужчина смог только лишь когда проиграл не только личные, но и похищенные денежные средства, всего эта сумма составила около 600 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины осталось 32 тысячи рублей, эту сумму у него изъяли с банковской карты. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому предъявили подписку о невыезде.