На Алтае наградили социальных предпринимателей, победивших в федеральном конкурсе

Награды шестерым победителям вручили на краевом фестивале социального бизнеса "Лучше всех"

29 июня 2026, 07:15, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

В Алтайском крае наградили шестерых социальных предпринимателей, которые смогли одержать победу в федеральном конкурсе "Вектор добра". Их чествовали на фестивале социальных предпринимателей региона "Лучше всех", который провели уже в пятый раз в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Кроме того, отметили и других бизнесменов, которые внесли большой вклад в развитие социального предпринимательства в регионе.

О том, кому удалось проявить себя на федеральном уровне и почему краевые власти активно поддерживают социальное предпринимательство, — в материале amic.ru.

Лучшие не только в крае, но и в России

В этом году Алтайский край впервые принимал участие в конкурсе социально-предпринимательских проектов "Вектор добра", организованном фондом "Наше будущее". Поучаствовать могли организации и индивидуальные предприниматели малого и среднего бизнеса, чьи предприятия были признаны социальными.

Цель конкурса — выявить лучшие региональные практики в сфере социального предпринимательства, которые решают реальные и актуальные социальные проблемы, и предоставить их авторам финансовую поддержку, чтобы они смогли до конца реализовать свои идеи.

В итоге от края было подано 43 заявки, а лучших выбирала экспертная комиссия. Победителями стали шесть алтайских социальных предпринимателей:

Александра Акимова, гендиректор ООО "Команда", с проектом "Стемградъ";

Марина Гаус, директор центра интеллектуального развития "Смарт";

Ирина Грибковская с проектом медицинского центра "Жива";

Лариса Крутских с проектом студии общения и развития "Улитка";

Алена Попова с проектом школы здоровья и реабилитации "Арника";

Марина Протопопова, гендиректор ООО "Разум", с проектом нейропсихологического центра "РазУм".

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева поздравила победителей и подчеркнула: эти люди ставят на первое место помощь, а не выгоду.

«С каждым годом добрых людей, ведущих добрый бизнес, становится больше. Низкий вам поклон за то, что своей миссией вы выбрали помощь тем, кто вас окружает. Сегодня мы чествуем тех, кто достойно представил Алтайский край на федеральном уровне», — сказала она на фестивале.Высоко оценила заявки алтайских соцпредпринимателей и директор фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Наталия Зверева.

«Алтайский край обладает большим человеческим и общественным потенциалом, а проекты участников конкурса показали, как предпринимательская инициатива может отвечать на конкретные запросы людей и местных сообществ. Ваша победа — это признание профессионализма, ответственности и общественной ценности ваших проектов», — говорится в ее письме к победителям. Фото: Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Точка притяжения для бизнеса

Фестиваль "Лучше всех" прошел в парке "Изумрудный" накануне Международного дня социального бизнеса. Мероприятие проводят уже пять лет подряд, его организовывает центр "Мой бизнес" при поддержке краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

В этом году участниками стали 25 социальных предпринимателей, которые организовали для всех желающих интерактивные площадки. Для гостей подготовили мастер-классы, викторины, настольные игры и розыгрыши призов, а также провели консультации по оздоровлению, обучению, воспитанию и отдыху детей.

Краевое управление по развитию предпринимательства вручило благодарности тем бизнесменам, которые внесли большой вклад в развитие этой сферы на Алтае: Людмиле Кочуровой, Гретхен Николаевой, Ирине Селезневой, Ольге Туйкиной и Алене Бульбе.

А еще на фестивале подвели итоги двухнедельного голосования за статус лучшей компании социального предпринимательства. Третье место заняла цирковая студия "Арлекино-Кидс", второе — школа программирования и цифрового творчества для детей "KIBERone", а первое — образовательный центр "Имка Прайм".

Фото: Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

"Реальный вклад в решение общественных проблем"

Победителей в своем канале в "Максе" поздравил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что количество социальных предпринимателей в Алтайском крае растет, несмотря на то, что это непростая сфера.

«Благодарю всех, кто развивает социальный бизнес в крае. Знаю, что это точно не самая легкая ниша для предпринимателей. И тем не менее у нас уже 183 организации имеют официальный статус "социальное предприятие", и количество, уверен, будет расти», — написал глава региона.Он также отметил, что социальный бизнес важен для всего края, поскольку помогает решать самые наболевшие вопросы.

«Социальное предпринимательство в Алтайском крае — не просто бизнес, а реальный вклад в решение общественных проблем. Именно поэтому это приоритетное направление работы», — подчеркнул Томенко.