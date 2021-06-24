В оперштабе объяснили, можно ли вакцинироваться при высоком уровне антител

Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на московский оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

"В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится", – объяснили в оперштабе столицы.

Там подчеркнули, что на сегодня не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты их адаптации к мутирующим штаммам.

В оперштабе также не рекомендовали проходить тестирование на антитела перед прививками – как от ковида, так и перед любыми другими.

"Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил дискриминацию людей без иммунитета к коронавирусу. По его словам, россияне, которые не перенесли ковид или не привились от него, представляют угрозу для остальных людей.