В оперштабе объяснили, можно ли вакцинироваться при высоком уровне антител

Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на московский оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
"В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится", – объяснили в оперштабе столицы.
Там подчеркнули, что на сегодня не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты их адаптации к мутирующим штаммам.
В оперштабе также не рекомендовали проходить тестирование на антитела перед прививками – как от ковида, так и перед любыми другими.
"Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется", – говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил дискриминацию людей без иммунитета к коронавирусу. По его словам, россияне, которые не перенесли ковид или не привились от него, представляют угрозу для остальных людей.
Комментарии
В оперштабе также напомнили, что привитым от коронавируса или тем, кто имеет справку с антителами, все равно нужно работать в масках и перчатках.
"Требование о соблюдении масочно-перчаточного режима сохраняется для всех работников (сотрудников) вне зависимости от прохождения вакцинации", - говорится в сообщении.
24.06.2021 13:57
- гость -
Так этим самым и показывается, что прививка это пустышка! Никакой гарантии она не несет и не защищает от болезни!
В оперштабе также не рекомендовали проходить тестирование на антитела перед прививками – как от ковида, так и перед любыми другими.
а это почему?
чтоб потом не дай бог не предьявили чего?
Вот и признали, что сами не верят в прививку. Почему кол-во больных начало расти почти пропорционально с началом вакцинации? Совпадение?
И все так скользко уходят от ответов: "не является противопоказанием". Конечно не является. Но и показанием не является. Совсем азы медицинские забыли? Болел ветрянкой? Прививаться не нужно. Это в СССР ещё с садика все знали.
хотелось бы чтоб о болезнях вирусах и прививках говорили специалисты а не политики
24.06.2021 14:37
лидия
хотелось бы чтоб о болезнях вирусах и прививках говорили специалисты
Сейчас, минуточку, абориген подтянется.)))