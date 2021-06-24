Минобрнауки РФ: пока никаких решений о недопуске непривитых студентов к занятиям нет

Решение о недопуске непривитых студентов к занятиям пока не принято, сообщил министр образования и науки РФ Валерий Фальков. Об этом пишет РИА Новости.

"Никаких решений на этот счёт не принято, есть только лишь сформулированное предложение", – сказал глава ведомства.

По его словам, этот вопрос будут обстоятельно обсуждать на площадке Российского союза ректоров на следующей неделе. Фальков также добавил, что важно обеспечить качественное образование всем студентам и обойтись без дискриминации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил дискриминацию людей без иммунитета к коронавирусу. По его словам, россияне, которые не перенесли ковид или не привились от него, представляют угрозу для остальных людей.