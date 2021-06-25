ВОЗ объявила, что индийский штамм COVID-19 в два раза заразнее изначального варианта

Штамм коронавируса "Дельта", первоначально выявленный в Индии, в два раза более заразен, чем тот, который впервые зафиксировали в Ухане. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По её словам, с учётом скорости распространения "Дельты", штамм может стать доминирующим в мире. Случаи заражения этим вариантом вируса зафиксировали уже более чем в 85 странах, сказала представитель ВОЗ.

"Большинство вакцин, которые сейчас применяются в мире, как представляется, являются эффективными, по крайней мере, для предотвращения тяжёлого протекания болезни", – заявила эксперт.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отметила, что главная опасность индийского штамма COVID-19 заключается в его способности моментально поражать лёгкие.