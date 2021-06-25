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ВОЗ объявила, что индийский штамм COVID-19 в два раза заразнее изначального варианта

, ИА "Амител"
В организации считают, что "Дельта" может стать доминирующим штаммом в мире
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Штамм коронавируса "Дельта", первоначально выявленный в Индии, в два раза более заразен, чем тот, который впервые зафиксировали в Ухане. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По её словам, с учётом скорости распространения "Дельты", штамм может стать доминирующим в мире. Случаи заражения этим вариантом вируса зафиксировали уже более чем в 85 странах, сказала представитель ВОЗ.

"Большинство вакцин, которые сейчас применяются в мире, как представляется, являются эффективными, по крайней мере, для предотвращения тяжёлого протекания болезни", – заявила эксперт.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова отметила, что главная опасность индийского штамма COVID-19 заключается в его способности моментально поражать лёгкие.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.06.2021 08:59
- гость -

Для неверящим нашим специалистам

Планирующих вакцинироваться призвали не делать тест на антитела до и после прививки. Об этом сообщается в рекомендациях Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
Зарубежные эксперты объяснили, что полагаться на такие тесты при оценке иммунитета к коронавирусной инфекции перед иммунизацией не стоит. По их словам, антитела действительно защищают организм примерно три месяца, но как долго они смогут обеспечивать защиту от недуга — неизвестно.

Аналогичный совет дали и в управлении по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов страны (FDA): в ведомстве указали, что положительный результат теста на антитела вовсе не указывает на то, что у человека есть какой-&#8203;то уровень иммунитета или защиты от вируса.

В связи с этим, жителей США призвали сделать прививку вне зависимости от результатов теста на антитела и того, в какой форме было перенесено заболевание.

Отвечая на вопрос о том, для чего же тогда нужен тот самый тест, ученые объяснили, что он позволяет узнать, болел ли человек коронавирусом и каким было воздействие SARS-&#8203;CoV-2 на его организм в случае инфицирования. «Но это ничего не меняет. Это не меняет того факта, что вы можете снова заразиться вирусом, и он может не предложить вам достаточной защиты от существующих вариантов», — подчеркнул исполнительный директор Института глобального здравоохранения и профессор медицины и биомедицинской инженерии Северо-&#8203;Западного университета в Чикаго Роб Мерфи (Rob Murphy), беседуя с The Washington Post.

Специалист заметил, что коммерческие тесты после прививки могут и не обнаружить антитела, появившиеся из-за инъекции. Поэтому у привившихся граждан может быть отрицательный результат при проверке на определенные антитела.

25.06.2021 09:02
АБОРИГЕН

Насколько я помню из школы, вирусы наиболее опасны когда проявляют себя в первый раз. Далее они мутируют в сторону повышения способности к распространению, т.е. увеличивается заразность, но при этом опасность для носителей снижается, чтобы обеспечить большую эффективность распространения. Природная программа у них простая, максимальное распространение а не убийство носителя. Значит индийский штамм для человека должен быть менее опасен.

25.06.2021 09:09
- гость -

25.06.2021 09:02
АБОРИГЕН

"Значит индийский штамм для человека должен быть менее опасен." - не факт, может стать и более опасным, зависит от мутации.

25.06.2021 09:12
- гость -

25.06.2021 09:02
АБОРИГЕН


Насколько я помню из школы, вирусы наиболее опасны когда проявляют себя в первый раз. Далее они мутируют в сторону повышения способности к распространению, т.е. увеличивается заразность, но при этом опасность для носителей снижается, чтобы обеспечить большую эффективность распространения. Природная программа у них простая, максимальное распространение а не убийство носителя. Значит индийский штамм для человека должен быть менее опасен.

Вы такие намёки делаете, снимут с довольствия. Демократическая страна ведёт по сути бактериологическую войну. Бомбить её ядерными батонами? Все знают, но про это не принято говорить в приличном обществе. "Жена Цезаря, вне подозрения"

25.06.2021 09:18
АБОРИГЕН

25.06.2021 09:09
- гость -
Более опасным он уже был. Мутация всегда направлена для увеличения эффективности распространения. Если носители будут помирать или у них будет падать мобильность, никакого эффективного распространения не будет. В обратную сторону это не работает. Более опасным может быть только совершенно другой тип вируса, без предыстории.

25.06.2021 09:20
АБОРИГЕН

25.06.2021 09:12
- гость -
Слишком много аллюзий и аллегорий. Пересолил. Попробуй изложить мысль без "архитектурных излишеств".

25.06.2021 09:21
Аборигену

Я вам как вирусолог вирусологу скажу:"Все зависит от каждого индивидуума
в отдельности.Одни из вас играют хорошо,другие играют плохо.И никакие лекции не изменят этого соотношения сил.Если каждый из вас, братья, ежедневно,
ежечасно не будет тренироваться в шашки...В шахматы!"

25.06.2021 09:36
- гость -

Я вам как вирусолог вирусологу скажу

с Аборигешкой надо разговаривать, как человек с идиотом. По другому он не понимает.

25.06.2021 09:43
- гость -

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

25.06.2021 09:12
- гость -
25.06.2021 09:02
АБОРИГЕН


Насколько я помню из школы,....
Куда ей супротив аборигешки то, слабо, он то ещё со школы огого...

25.06.2021 09:44
АБОРИГЕН

25.06.2021 09:21
Аборигену
Если как вирусолог вирусологу, то отдельно взятый индивидуум матушку природу никогда не интересовал.

25.06.2021 09:36
- гость -
Ок, идиот. Учту.

25.06.2021 10:00
гость

ой как страшно (ха-ха), СМИ изощряются в наведении паники среди населения

25.06.2021 10:03
Аборигену

Поэтому и нечего гадать нужно ли и какой именно "маркой" вакцинироваться.В любом случае это защита для организма,хуже не будет.Отказываться от помощи твоё дело.Но ты же можешь являться разносчиком заболевания для других.И не надо наводить тень на плетень.

25.06.2021 10:12
Обыватель

Где же, как не в Индии, могла случиться "самая плохая ситуация"... Если посмотреть, в каких условиях там часть населения живет, не удивляюсь. Как там еще люди не мутировали

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