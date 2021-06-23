Биолог раскрыла главную опасность индийского штамма COVID-19

Главная опасность индийского штамма COVID-19 заключается в его способности моментально поражать лёгкие. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с "Лентой.ру".
По её словам, сейчас у заражённых болезнь прогрессирует гораздо быстрее, чем в начале прошлого года. Пациент может поступить в больницу с небольшим поражением лёгких, а через сутки оказывается в реанимации.
Баранова добавила, что при ковиде клетки эпителия в лёгких перестают производить необходимые для газообмена вещества. Следующий этап — превращение клеток в фибробласты (клетки соединительной ткани).
"В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей", – объяснила биолог.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у 89,3% инфицированных обнаружили индийский штамм коронавируса. В Алтайском крае также начали фиксировать этот вариант вируса.
Комментарии
Прям живёшь в мире открытий и откровений, что ни заголовок - эксперты открыли, раскрыли, доказали, показали.
23.06.2021 15:25
Тулягбаев
...забыл добавить "создали"
Уже индийский штамм устарел - какой-то новый появился
..так и есть к сожалению