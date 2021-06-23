Биолог раскрыла главную опасность индийского штамма COVID-19

Главная опасность индийского штамма COVID-19 заключается в его способности моментально поражать лёгкие. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с "Лентой.ру".

По её словам, сейчас у заражённых болезнь прогрессирует гораздо быстрее, чем в начале прошлого года. Пациент может поступить в больницу с небольшим поражением лёгких, а через сутки оказывается в реанимации.

Баранова добавила, что при ковиде клетки эпителия в лёгких перестают производить необходимые для газообмена вещества. Следующий этап — превращение клеток в фибробласты (клетки соединительной ткани).

"В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей", – объяснила биолог.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у 89,3% инфицированных обнаружили индийский штамм коронавируса. В Алтайском крае также начали фиксировать этот вариант вируса.