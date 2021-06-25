Прививаться от коронавируса можно с любым уровнем антител

Вакцинироваться от коронавируса можно с любым уровнем антител, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.
По его словам, в вопросе защиты от инфекции играет роль не количество антител, а их качество – то есть то, насколько они способны нейтрализовать вирус.
"Поэтому, в принципе (вакцинация разрешена, – прим. ред.), для людей с любым количеством антител после заболевания, особенно если прошло достаточно длительное время, хотя бы шесть месяцев", – сказал Семёнов в беседе с ТАСС.
Накануне в оперштабе Москвы рассказали, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Кроме того, для укола не требуется проходить каких-либо специальных обследований.
Комментарии
Теоретически можно и голым ходить по тайге с гнусом, комарами и клещами. Только вопрос, нужно ли?
Как они все быстро переобуваются)))))))))))
Я далек от медицины... Но интересно, а зачем прививаться, если в организме и так высокий уровень антител? Организм сам выработал столько антител, сколько ему требуется для борьбы с вирусом.
К примеру, змеиным ядом можно и лечиться и отравиться. Все зависит от дозировки!
Вакцинации подлежат лица старше 18 лет, не болевшие COVID-19 и не имеющие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований.
25.06.2021 13:08
- гость -
Но интересно, а зачем прививаться, если в организме и так высокий уровень антител? Организм сам выработал столько антител, сколько ему требуется для борьбы с вирусом.
Дак может они по другой причине так хотят всем эту вакцину впердолить? Может там тестируется что-то вроде как оно склеротировать сосуды будет например или что ещё?
25.06.2021 13:24
- гость -
Вакцинации подлежат лица старше 18 лет, не болевшие COVID-19 и не имеющие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований.
И каждого перед прививкой тестируют?
Специалисты НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой видят сходство в нарушениях иммунитета при COVID-19 и аутоиммунных заболеваниях. Сегодня появляется все больше данных, что при тяжелом течении COVID-19 у части пациентов выявляются аутоантитела, а нарушения в системе иммунитета очень напоминают картину аутоиммунных ревматических заболеваний, например системной красной волчанки, рассказал «МВ» научный руководитель института, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава академик РАН Евгений Насонов.
По его словам, при заболевании новой коронавирусной инфекцией у части пациентов развивается «гипериммунный ответ». Это характерно для цитокинового шторма именно при COVID-19, в отличие от такового при противораковой терапии, трансплантации или сепсисе.
«Получается: чем сильнее иммунный ответ на коронавирус, тем более неблагоприятный прогноз. Этот феномен характерен для аутоиммунных заболеваний, когда высокий уровень аутоантител коррелирует с тяжелой патологией органов», – пояснил Насонов.
Medvestnik.ru
25.06.2021 13:35
- гость -
Если аллергиков было процентов 30, с явно выраженной из них, например, 10%, то теперь точно все 80 от всего населения будут. А потом можно какие-нибудь иммунодепрессанты пожизненно продавать. Когда ж эти фармацевты накушаются?
Да и вообще аллергиков никаких нельзя колоть, у них и так иммунитет слишком сильный.
"Кроме того, для укола не требуется проходить каких-либо специальных обследований."
РЕАЛЬНО? Повезло - не повезло?
У вакцинации есть только одна альтернатива - локдаун. По другому распространение вируса прервать нельзя.
Оно вам надо?
25.06.2021 14:33
- гость -
У вакцинации есть только одна альтернатива - локдаун. По другому распространение вируса прервать нельзя.
Дак и пукцина не факт , что распространение вируса то остановит, а не добавит проблем.