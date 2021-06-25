Прививаться от коронавируса можно с любым уровнем антител

Вакцинироваться от коронавируса можно с любым уровнем антител, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.

По его словам, в вопросе защиты от инфекции играет роль не количество антител, а их качество – то есть то, насколько они способны нейтрализовать вирус.

"Поэтому, в принципе (вакцинация разрешена, – прим. ред.), для людей с любым количеством антител после заболевания, особенно если прошло достаточно длительное время, хотя бы шесть месяцев", – сказал Семёнов в беседе с ТАСС.

Накануне в оперштабе Москвы рассказали, что наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинации от коронавируса. Кроме того, для укола не требуется проходить каких-либо специальных обследований.