Слишком много желающих. В российском регионе приостановили вакцинацию от ковида

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки первого компонента вакцины. Об этом сообщили в Минздраве региона.

"Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито 5,2 тысячи человек, основной спрос на вакцину в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе", – говорится в сообщении.

В связи с этим власти решили приостановить работу ряда кабинетов вакцинации по введению первого компонента. Запасы второго компонента ещё в достаточном количестве.

В ближайшие дни в регионе ожидается поставка еще 15 тысяч доз препарата, отметили в региональном ведомстве.

За весь период в Хабаровском крае подтвердили 54 422 случая коронавируса и 464 летальных исхода. Выздоровели за всё время 51 870 человек.