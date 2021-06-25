Слишком много желающих. В российском регионе приостановили вакцинацию от ковида

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от коронавируса из-за нехватки первого компонента вакцины. Об этом сообщили в Минздраве региона.
"Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито 5,2 тысячи человек, основной спрос на вакцину в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе", – говорится в сообщении.
В связи с этим власти решили приостановить работу ряда кабинетов вакцинации по введению первого компонента. Запасы второго компонента ещё в достаточном количестве.
В ближайшие дни в регионе ожидается поставка еще 15 тысяч доз препарата, отметили в региональном ведомстве.
За весь период в Хабаровском крае подтвердили 54 422 случая коронавируса и 464 летальных исхода. Выздоровели за всё время 51 870 человек.
Комментарии
Ну пришлют сейчас, зачем эта новость? В Хабаровском крае всего-то чуть больше миллиона. И у них заболеваемость выше чем у нас. Кто заставлял ходить по улицам?
Привезут доз 50 тысяч и будет всем счастье.