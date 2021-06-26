Массовая иммунизация: барнаульское предприятие "Стройберг" вакцинировало 80% работников

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса выезжают на предприятия Алтайского края по заявкам руководителей и прививают коллективы. Массовую вакцинацию уже прошли сотрудники сети барнаульских общепитов, железнодорожного вокзала, ТЦ "Праздничный", сети магазинов "НОВЭКС" и другие. Накануне, 25 июня, к ним присоединилась и компания "Стройберг". При этом вакцину поставили не только действующим работникам, но и бывшим сотрудникам.
Страшно заболеть
Очередь из сотрудников "Стройберга" выстроилась большая: поставить прививку захотели более 60 человек. При этом среди них были и те, кто работает в организации сейчас, и те, кто уже уволился или вышел на пенсию. Так, одна из бывших сотрудниц компании пришла по приглашению, чтобы поставить укол.
"Я уже давно на пенсии, у меня тут только сын работает. Но предприятие не забывает о своих работниках, хоть и бывших, поэтому сегодня я специально пришла ради вакцинации. Да, я вижу, что многие вакцине не доверяют и на какое-то время сама поддалась этой тенденции. Но в один день проснулась и просто решила пойти поставить. Страшно заболеть – страшнее, чем привиться", – рассказала она amic.ru.
Не ставили вакцину только сотрудники с официальными медотводами (это те, кто недавно переболел коронавирусом или имеет хронические заболевания). Таких людей оказалось немного.
Вакцину работники выбирали сами из двух предложенных – "Спутник V" или "ЭпиВакКорона". По словам директора Михаила Дырова, иммунная прослойка "Стройберга" теперь составляет около 80%.
"Мы организовали выездную вакцинацию специально, чтобы люди не отрывались от работы. Ну и, конечно, для того, чтобы повысить безопасность в коллективе. По плану прививаются около шестидесяти человек, но до этого часть сотрудников поставили прививки самостоятельно, поэтому в общем счёте у нас сейчас привита большая часть работников", – сказал Дыров.
Он отметил, что две предыдущие волны в коллективе прошли без потерь. На предприятии соблюдают масочный режим, а также проводят регулярные санитарные обработки. Во время первого и второго пика пандемии часть сотрудников переводили на удалёнку, но, несмотря на это, предприятие работало бесперебойно. Михаил выразил надежду, что и третий подъём заболеваемости их не подкосит.
"В прошлые два подъёма эпидемии в коллективе не было тяжелобольных сотрудников и в целом не сильно болели – хорошо справились. Но надо понимать, что вирус к нам пришёл надолго. Поэтому нужно быть к нему готовыми. А вакцинация – один из способов справиться с проблемой. Тем более если третья волна будет развиваться дальше, мы не должны остановить работу предприятия", – добавил директор компании.
Тренд на коллективную вакцинацию
В поликлиниках и мобильных пунктах при записи через "Госуслуги" ожидание прививки – две-три недели. При этом в краевом Минздраве утверждают, что дефицита компонентов вакцины в регионе нет.
Чтобы разгрузить очереди, Минздрав и комитет по предпринимательству края организовали выездную вакцинацию на предприятиях. "Заказать" мобильный медицинский пункт в офис могут те организации, которые набрали не менее 20 желающих привиться.
Пригласить в офис или на производство мобильную бригаду медиков с вакциной от коронавируса просто: руководителям нужно обратиться с заявкой в отдел организации медицинской помощи взрослому населению краевого Минздрава по телефону: +7 (3852) 62-42-95.
Кстати, следующие в очереди на коллективную вакцинацию – сотрудники барнаульского зоопарка. Они будут прививаться 26 июня.
Напомним, на сегодняшний день в Алтайском крае от коронавируса вакцинировано 298 тысяч человек. А для формирования коллективного иммунитета в регионе нужно привить не менее 60% трудоспособного населения – в нашем регионе это примерно 1,1 миллиона жителей.
Комментарии
Вот какие молодцы!
флаг им в руки дайте и барабан..-ведь они впереди планеты ...
А 20% оставшихся-видимо руководство?
А 20% это не очень умные люди. Это по статистике
Представляю, что там навтыкали тем, кто уволился со скандалом!
20% - это доля сотрудников с высшим образованием на этом производстве.
пришло сообщение о низложении ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ-России С 17 ИЮНЯ 2021
НАРОД,кто знает это правда?
пришло сообщение о низложении ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ-России С 17 ИЮНЯ 2021
прям напрямую на чип? Или по старинке - в месенджерах?
По словам директора Михаила Дырова, иммунная прослойка "Стройберга" теперь составляет около 80%.
Так только первую часть поставили, через три недели вторую, потом две недели и ток потом надежда на иммунитет.
По факту - понятно, что принудиловка.
26.06.2021 10:00
- гость -
А 20% это не очень умные люди. Это по статистике
По статистике наоборот, большинство народа бараны были во все времена, которых меньшинство имело в хвост и в гриву, что и сейчас происходит с идиотами идущими на заклание по воле меньшинства, которое себе прививки не ставит, на баранах сперва испытывает.
Какая махровейшая, отвратительнейшая пропаганда.. Тут не то, что уши, тут почти полностью сам господин Геббельс выглядывает..
Комментаторы, угомонитесь. Надоел ваш тупизм.
В фильме Брат на рынке торговец говорил, вкусный арбуз, вчера сам 8 штук скушал.
Пропагандисты должны везде кричать, что они вчера 8 прививок себе поставили, такой замечательный прививка, идите овцы, не пожалеете, так вкусно слюшай.
26.06.2021 11:12
- гость -
А еще в "Брате" говорили "не брат ты мне, гнида черножопая". Так что вали к своим овцам в горы.