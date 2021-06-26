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Массовая иммунизация: барнаульское предприятие "Стройберг" вакцинировало 80% работников

, ИА "Амител"
Руководство организовало мобильный пункт вакцинации и пригласило на прививку даже тех, кто уже не работает в компании
Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса выезжают на предприятия Алтайского края по заявкам руководителей и прививают коллективы. Массовую вакцинацию уже прошли сотрудники сети барнаульских общепитов, железнодорожного вокзала, ТЦ "Праздничный", сети магазинов "НОВЭКС" и другие. Накануне, 25 июня, к ним присоединилась и компания "Стройберг". При этом вакцину поставили не только действующим работникам, но и бывшим сотрудникам.

Страшно заболеть

Очередь из сотрудников "Стройберга" выстроилась большая: поставить прививку захотели более 60 человек. При этом среди них были и те, кто работает в организации сейчас, и те, кто уже уволился или вышел на пенсию. Так, одна из бывших сотрудниц компании пришла по приглашению, чтобы поставить укол.

"Я уже давно на пенсии, у меня тут только сын работает. Но предприятие не забывает о своих работниках, хоть и бывших, поэтому сегодня я специально пришла ради вакцинации. Да, я вижу, что многие вакцине не доверяют и на какое-то время сама поддалась этой тенденции. Но в один день проснулась и просто решила пойти поставить. Страшно заболеть – страшнее, чем привиться", – рассказала она amic.ru.

Не ставили вакцину только сотрудники с официальными медотводами (это те, кто недавно переболел коронавирусом или имеет хронические заболевания). Таких людей оказалось немного.

Вакцину работники выбирали сами из двух предложенных – "Спутник V" или "ЭпиВакКорона". По словам директора Михаила Дырова, иммунная прослойка "Стройберга" теперь составляет около 80%.

"Мы организовали выездную вакцинацию специально, чтобы люди не отрывались от работы. Ну и, конечно, для того, чтобы повысить безопасность в коллективе. По плану прививаются около шестидесяти человек, но до этого часть сотрудников поставили прививки самостоятельно, поэтому в общем счёте у нас сейчас привита большая часть работников", – сказал Дыров.

Он отметил, что две предыдущие волны в коллективе прошли без потерь. На предприятии соблюдают масочный режим, а также проводят регулярные санитарные обработки. Во время первого и второго пика пандемии часть сотрудников переводили на удалёнку, но, несмотря на это, предприятие работало бесперебойно. Михаил выразил надежду, что и третий подъём заболеваемости их не подкосит.

"В прошлые два подъёма эпидемии в коллективе не было тяжелобольных сотрудников и в целом не сильно болели – хорошо справились. Но надо понимать, что вирус к нам пришёл надолго. Поэтому нужно быть к нему готовыми. А вакцинация – один из способов справиться с проблемой. Тем более если третья волна будет развиваться дальше, мы не должны остановить работу предприятия", – добавил директор компании.

Тренд на коллективную вакцинацию

В поликлиниках и мобильных пунктах при записи через "Госуслуги" ожидание прививки – две-три недели. При этом в краевом Минздраве утверждают, что дефицита компонентов вакцины в регионе нет.

Чтобы разгрузить очереди, Минздрав и комитет по предпринимательству края организовали выездную вакцинацию на предприятиях. "Заказать" мобильный медицинский пункт в офис могут те организации, которые набрали не менее 20 желающих привиться.

Пригласить в офис или на производство мобильную бригаду медиков с вакциной от коронавируса просто: руководителям нужно обратиться с заявкой в отдел организации медицинской помощи взрослому населению краевого Минздрава по телефону: +7 (3852) 62-42-95.

Кстати, следующие в очереди на коллективную вакцинацию – сотрудники барнаульского зоопарка. Они будут прививаться 26 июня.

Напомним, на сегодняшний день в Алтайском крае от коронавируса вакцинировано 298 тысяч человек. А для формирования коллективного иммунитета в регионе нужно привить не менее 60% трудоспособного населения – в нашем регионе это примерно 1,1 миллиона жителей.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

26.06.2021 09:08
Виктор

Вот какие молодцы!

26.06.2021 09:15
гость

флаг им в руки дайте и барабан..-ведь они впереди планеты ...

26.06.2021 09:39
-гость

А 20% оставшихся-видимо руководство?

26.06.2021 10:00
- гость -

А 20% это не очень умные люди. Это по статистике

26.06.2021 10:02
- гость -

Представляю, что там навтыкали тем, кто уволился со скандалом!

26.06.2021 10:05
- гость -

20% - это доля сотрудников с высшим образованием на этом производстве.

26.06.2021 10:24
гость

пришло сообщение о низложении ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ-России С 17 ИЮНЯ 2021

26.06.2021 10:25
гость

НАРОД,кто знает это правда?

26.06.2021 10:39
Пионер

пришло сообщение о низложении ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ-России С 17 ИЮНЯ 2021

прям напрямую на чип? Или по старинке - в месенджерах?

26.06.2021 10:44
Пионер

По словам директора Михаила Дырова, иммунная прослойка "Стройберга" теперь составляет около 80%.

Так только первую часть поставили, через три недели вторую, потом две недели и ток потом надежда на иммунитет.
По факту - понятно, что принудиловка.

26.06.2021 10:45
- гость -

26.06.2021 10:00
- гость -
А 20% это не очень умные люди. Это по статистике


По статистике наоборот, большинство народа бараны были во все времена, которых меньшинство имело в хвост и в гриву, что и сейчас происходит с идиотами идущими на заклание по воле меньшинства, которое себе прививки не ставит, на баранах сперва испытывает.

26.06.2021 10:59
- гость -

Какая махровейшая, отвратительнейшая пропаганда.. Тут не то, что уши, тут почти полностью сам господин Геббельс выглядывает..

26.06.2021 11:05
Гость

Комментаторы, угомонитесь. Надоел ваш тупизм.

26.06.2021 11:12
- гость -

В фильме Брат на рынке торговец говорил, вкусный арбуз, вчера сам 8 штук скушал.
Пропагандисты должны везде кричать, что они вчера 8 прививок себе поставили, такой замечательный прививка, идите овцы, не пожалеете, так вкусно слюшай.

26.06.2021 11:16
- гость -


26.06.2021 11:12
- гость -


А еще в "Брате" говорили "не брат ты мне, гнида черножопая". Так что вали к своим овцам в горы.

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