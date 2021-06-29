Вирусолог оценил эффективность вакцины "Спутник V" против индийского штамма COVID-19

Вирусолог, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил эффективность российской вакцины "Спутник V" против индийского штамма COVID-19 "дельта". Об этом ученый сказал в программе "Антонимы", запись которой опубликована на YouTube.

"Она (вакцина "Спутник V", — прим. ред.) поможет и при этом штамме, но, возможно, она будет не такой эффективной, какой она была при предыдущем штамме. Она поможет уменьшить число заражений, поможет сделать тяжелые формы более легкими и она поможет уменьшить количество смертей", — объяснил Альтштейн.

Ранее Анатолий Альтштейн заявил, что ревакцинацию против коронавируса лучше проводить препаратом "Спутник V". По его словам, это единственная апробированная и надёжная вакцина в России. Эксперт отметил, что прививку лучше всего сделать сейчас, даже если первый компонент препарата был введён весной, что увеличит титр антител и позволит защититься от индийского штамма коронавируса.