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Вирусолог оценил эффективность вакцины "Спутник V" против индийского штамма COVID-19

, ИА "Амител"
По словам Анатолия Альтштейна, препарат поможет снизить число заражений, облегчить протекание болезни и снизить летальность
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Вирусолог, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил эффективность российской вакцины "Спутник V" против индийского штамма COVID-19 "дельта". Об этом ученый сказал в программе "Антонимы", запись которой опубликована на YouTube.

"Она (вакцина "Спутник V", — прим. ред.) поможет и при этом штамме, но, возможно, она будет не такой эффективной, какой она была при предыдущем штамме. Она поможет уменьшить число заражений, поможет сделать тяжелые формы более легкими и она поможет уменьшить количество смертей", — объяснил Альтштейн.

Ранее Анатолий Альтштейн заявил, что ревакцинацию против коронавируса лучше проводить препаратом "Спутник V". По его словам, это единственная апробированная и надёжная вакцина в России. Эксперт отметил, что прививку лучше всего сделать сейчас, даже если первый компонент препарата был введён весной, что увеличит титр антител и позволит защититься от индийского штамма коронавируса.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

29.06.2021 09:28
- гость -

а кто-то сомневался, что он так скажет))

29.06.2021 09:42
- гость -

Ну вот ещё один ожидатель мошиаха отметился.

29.06.2021 09:43
Алексей

Ага, никто не сомневался. Какие-то левые фамилии называют неавторитетные, какие-то центры гамалеи. Амик, вы с ума там сошли?

29.06.2021 09:50
- гость -

Набежали, понесётся сейчас антипрививочная карета по кочкам))

29.06.2021 09:51
гость

производители вакцин никогда не угонятся за вирусом, потому что он постоянно мутирует. Человек не может стать площадкой испытательной для вакцин, это безнравственно.

29.06.2021 09:54
- гость -

Один известный человек, преуспевающий предприниматель, причастный к ряду громких махинаций встретился с представителями крупнейшей фармацевтической корпорации. Естественно зарубежной. Они сделали ему предложение вакцинироваться. 
Во-&#8203;первых, их вакцина хоть и имеет побочные эффекты, открывает возможности перемещения по всему миру. Это вам не Спутник V. Он, естественно, вакцинировался. 
Во-&#8203;вторых, убедившись в эффективности их вакцины, ему предложили контракт на продвижение их препарата на российский рынок. Деньги там значительные. 
Для реализации задачи, они придумали план. 
Он «разгоняет» по своей сетке антивакцинные движения. Их несколько. Каждое из них заметно. 
Причём их лидерам он даёт лишь обещание помощи в их политических проектах, намекая, что тема вакцины очень актуальная. Денег никто не получал. Замкнутость на него, как на состоятельного и влиятельного лидера со стороны этих активистов позволила ему организовать масштабное движение против вакцины, вовлекая в него множество маргинальных течений околоправославного и патриотического толка. 

Дальнейший сценарий прост. 
Проблема сформирована: темпы вакцинации сбиты. Но объяснения, почему вакцинироваться нельзя, никому не дали. Люди просто поверили лидерам своих сект. А именно сектарного типа все эти движения, которые борются против вакцины. 
Уже скоро им поручат это «объяснение» дать. Оно будет простым: «Люди хотят вакцинироваться, но не доверяют отечественным производителям, поэтому хотят как весь мир! Дайте нормальную прививку!». 
И далее структуры упомянутого олигарха становятся основным координатором и выгодоприобретателем поставок иностранных вакцин в Россию. 
Вот такая печальная правда жизни антиваксеров.
А вы думали они просто заблуждаются? Да-да…

29.06.2021 09:54
- гость -

А куда везёт вас прививочная карета?

29.06.2021 09:56
АБОРИГЕН

29.06.2021 09:51
гость
А за ним и не надо гнаться. Вирусолог говорит что штамм это хоть и новый, но на условные 99% такой же как и предыдущий. По этому никто на каждый чих вакцину разрабатывать не будет, слишком дорогое удовольствие. Да, эффективность вакцины падает со временем, но зачастую и падает и агрессивность вируса.

29.06.2021 10:06
гость


- гость -
Один известный человек, преуспевающий предприниматель, причастный к ряду громких махинаций встретился с представителями крупнейшей фармацевтической корпорации. Естественно зарубежной. Они сделали ему предложение вакцинироваться.



Не нужно придумывать никакие конспирологические теории, это моё личное мнение - человек должен обладать правом на личную неприкосновенность, хотя, конечно, одному отдельно взятому барану лучше быть в стаде.

29.06.2021 10:18
- гость -

Вы про личную неприкосновенность бактериям коронавируса скажите.

29.06.2021 10:22
- гость -

29.06.2021 10:18
- гость -
Вы про личную неприкосновенность бактериям коронавируса скажите.

Чё Чё?!?!?! Бактериям коронавируса??? Хренасе, вирусы стали бактериями. А-ха-ха-ха-ха. Ты сам то хоть понял чё сморозил? Ты хоть разницу всекаешь между бактериями и вирусом ? Или для тебя это одна фигня?

29.06.2021 10:31
- гость -

В декабре 2020 г. Гинцбург говорил об эффективности Спутник V в течении минимум 2 лет , когда вакцина Pfizer всего 4-5 месяцев. По факту теперь раз в полгода надо ревакцинироваться Спутником V.

29.06.2021 10:36
Гость

одному отдельно взятому барану лучше быть в стаде.
Ты в каком?

29.06.2021 10:38
АБОРИГЕН

29.06.2021 09:54
- гость -
Сразу мимо.
Никаких из вышеперечисленных действий делать не нужно. Они уже давно произведены.
Власть сама своими руками сделала всё, чтобы вакцина провалилась. Нарушение международных регламентов и протоколов при разработки вакцины, непрозрачность разработки, "особый порядок" регистрации препарата которого по сути ещё нет. Власть сама выкопала яму в которую провалилась. Они забыли и отвыкли от международных требований к качеству выполняемой работы, выпуская фуфломицины для внутреннего рынка.
Это вообще показательно и сразу видно на контрасте как деградирует отрасль, когда мы пытаемся со своим рылом да в первый ряд залезть. Футбол, медицина, авиация, машиностроение, космическая отрасль, прямо избиение младенцев форменное.
По поводу иностранных вакцин вопрос ещё проще, их просто не пустят на внутри российский рынок.

29.06.2021 09:54
- гость -
А разве это не очевидно? Подальше от пандемии.

29.06.2021 10:42
- гость -

то 10:22
------------
Ты увидел эту разницу через микроскоп и постоянно держишь в голове потому что для тебя она представляется значимой? )

29.06.2021 10:48
- гость -

29.06.2021 10:42
- гость -

то 10:22
------------
Ты увидел эту разницу через микроскоп и постоянно держишь в голове потому что для тебя она представляется значимой? )

Ты даже не представляешь на сколько вирус от бактерии отличается!

29.06.2021 10:54
- гость -

29.06.2021 09:42
- гость -
Читала, что навязчивые идеи успешно лечатся на Луговой. Советую.

29.06.2021 11:00
- гость -

10:48
----------------------
Совершенная правда:действительно не представляю.Повторяю,у тебя эта разница в глазах стоит? )

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