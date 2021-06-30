Губернатор Алтайского края работал с повышенной температурой после прививки от ковида

У губернатора Алтайского края Виктора Томенко подскочила температура до 38 градусов на следующий день после прививки от коронавируса. Несмотря на это, глава региона продолжал находиться на рабочем месте.

Как пишет "Толк" со ссылкой на пресс-служба краевого правительства, по рекомендации врачей губернатор принимал жаропонижающее. На сегодня, 30 июня, повышенной температуры у Виктора Томенко уже нет, а его "состояние нормальное".

Напомним, Виктор Томенко привился от коронавирусной инфекции 28 июня. В качестве препарата он выбрал "Спутник V". Тогда же глава края отметил, что хотел вакцинироваться гораздо раньше, но ждал, когда количество антител после болезни снизится. После прививки глава региона сообщил, что "никаких особых эмоций не испытывает", хотя и чувствует "легкость".