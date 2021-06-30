Губернатор Алтайского края работал с повышенной температурой после прививки от ковида

У губернатора Алтайского края Виктора Томенко подскочила температура до 38 градусов на следующий день после прививки от коронавируса. Несмотря на это, глава региона продолжал находиться на рабочем месте.
Как пишет "Толк" со ссылкой на пресс-служба краевого правительства, по рекомендации врачей губернатор принимал жаропонижающее. На сегодня, 30 июня, повышенной температуры у Виктора Томенко уже нет, а его "состояние нормальное".
Напомним, Виктор Томенко привился от коронавирусной инфекции 28 июня. В качестве препарата он выбрал "Спутник V". Тогда же глава края отметил, что хотел вакцинироваться гораздо раньше, но ждал, когда количество антител после болезни снизится. После прививки глава региона сообщил, что "никаких особых эмоций не испытывает", хотя и чувствует "легкость".
Комментарии
А "легкость" бытия не прошла?
Как работал?..
Да его охранник не должен был впустить в здание после замера температуры! На основании указа Губернатора! Мог и дубиной воспользоваться...
30.06.2021 12:41
- гость -
Действительно,вдруг он заразился до этого и припёрся с симптомами!
В. П. Томенко всенародной любовью, мягко говоря, не пользуется. Поэтому, непонятна цель сей публикации.
Бедненький, как жалко-то его.
какая "новость"!!!! Крепись Виктор! Как Матросов на "амбразуру"
Зная, что температура и пойти на работу, это для чего так - заразить несколько сотрудников?
медаль или орден дадут?)
Зачем ????
Заразить всех коллег? Водителя, поломойку и секратаршу?
Вы когда-нибудь уже поймете, что вакцинированные заразны две недели????
А после прививки против гриппа заразны гриппом две недели? а после прививки против коклюша дифтерии столбняка, всеми вышеперечисленными две недели?