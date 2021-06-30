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Новости

Губернатор Алтайского края работал с повышенной температурой после прививки от ковида

, ИА "Амител"
На сегодня Виктор Томенко чувствует себя нормально
Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У губернатора Алтайского края Виктора Томенко подскочила температура до 38 градусов на следующий день после прививки от коронавируса. Несмотря на это, глава региона продолжал находиться на рабочем месте.

Как пишет "Толк" со ссылкой на пресс-служба краевого правительства, по рекомендации врачей губернатор принимал жаропонижающее. На сегодня, 30 июня, повышенной температуры у Виктора Томенко уже нет, а его "состояние нормальное".

Напомним, Виктор Томенко привился от коронавирусной инфекции 28 июня. В качестве препарата он выбрал "Спутник V". Тогда же глава края отметил, что хотел вакцинироваться гораздо раньше, но ждал, когда количество антител после болезни снизится. После прививки глава региона сообщил, что "никаких особых эмоций не испытывает", хотя и чувствует "легкость".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

30.06.2021 12:36
- гость -

А "легкость" бытия не прошла?

30.06.2021 12:41
- гость -

Как работал?..
Да его охранник не должен был впустить в здание после замера температуры! На основании указа Губернатора! Мог и дубиной воспользоваться...

30.06.2021 12:47
Гость

30.06.2021 12:41
- гость -
Действительно,вдруг он заразился до этого и припёрся с симптомами!

30.06.2021 12:47
- гость -

В. П. Томенко всенародной любовью, мягко говоря, не пользуется. Поэтому, непонятна цель сей публикации.

30.06.2021 13:05
- гость -

Бедненький, как жалко-то его.

30.06.2021 13:18
гость

какая "новость"!!!! Крепись Виктор! Как Матросов на "амбразуру"

30.06.2021 13:20
- гость -

Зная, что температура и пойти на работу, это для чего так - заразить несколько сотрудников?

30.06.2021 13:25
- гость -

медаль или орден дадут?)

30.06.2021 13:28
- гость -

Зачем ????
Заразить всех коллег? Водителя, поломойку и секратаршу?
Вы когда-нибудь уже поймете, что вакцинированные заразны две недели????

30.06.2021 13:32
30.06.2021 13:28 - гость

А после прививки против гриппа заразны гриппом две недели? а после прививки против коклюша дифтерии столбняка, всеми вышеперечисленными две недели?

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