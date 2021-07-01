Барнаульцы обсудили изменения в Генплане с городскими властями

30 июня, в районах Барнаула прошли встречи с жителями частного сектора по вопросам изменений в Генеральный план города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Встреча по внесению изменений в Генплан с жителями нагорной части Центрального района состоялась на Аллее ветеранов по ул. Аванесова. На нее пришло около 30 человек.

Во время встречи обсудили интересующие горожан темы: вопросы сноса частного сектора, развития инфраструктуры в нагорной части, освещения и ремонт дорог и другие. Жителям разъяснили, что волнения по поводу сноса частного сектора в границах улиц Фомина, Тачалова, Аванесова и переулков Пожарный, Карева напрасны.

Также встреча с жителями по вопросу изменений в Генеральный план города Барнаула прошла и в микрорайоне Мирном Индустриального района.

По итогам встреч горожане составили обращение на имя главы города Вячеслава Франка