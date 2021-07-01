Обоняние не пропадает. Врач рассказал, как изменились симптомы и течение коронавируса

Симптомы коронавируса в третью волну сильно отличаются от предыдущих. Например, теперь у заболевших не пропадает вкус и обоняние, а остальные признаки больше напоминают обычное ОРЗ, из-за чего ковид распознать стало гораздо сложнее. Об этом рассказал amic.ru главный врач барнаульской городской больницы №11 Андрей Коломиец.

"Многие больные ковидом уже не жалуются на пропавшее обоняние и вкус — теперь они сохраняются при болезни. Из симптомов — привычные при любой простуде боли в горле, насморк, кашель и прочее: ОРЗ и ОРЗ, нет специфических особых проявлений. В остальном поражающие факторы пока прежние", — говорит Коломиец.

При этом сам вирус стал намного заразнее, а еще быстрее доводит человека до больничной койки. Коломиец объясняет: если человек, заболевший первым, уханьским штаммом, условно, мог заразить максимум три человека, то носители новых штаммов заражают от пяти до восьми человек единовременно.

Значительно сократился инкубационный период заболевания. Если раньше он составлял 10-11 дней, то сейчас — два-три дня.

Такая повышенная заразность и ускоренный инкубационный период влияет на скорость прироста заболевших. Темпы заболеваемости в крае стремительно нарастают, отмечает медик.

"Госпитали уже расширяются, идет прирост ковидных больных в стационарах. В той же Индии заболеваемость выросла в 50 раз, они уже не справляются. У нас пока раза в три — терпимо. Но если будут продолжаться массовые мероприятия, начнем не справляться. Помимо этого, у нас еще есть плановый фронт работ — не хотелось бы его прекращать. Надеемся, власти примут правильные решения в зависимости от эпидобстановки и никто от этого не останется ущемлен в части оказания медицинской помощи", — сказал Андрей Коломиец.

Напомним, в Алтайском крае за последние сутки выявили 184 новых случая заражения ковидом, 12 человек скончались. В тяжёлом состоянии сейчас находятся 368 пациентов, из них 143 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 585 коек. А по России 30 июня обновился рекорд по количеству смертей от коронавируса — за сутки в стране умерло 669 человек.