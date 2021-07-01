В Алтайском крае выявили 184 случая COVID-19 за прошедшие сутки

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 184 заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 73, Бийск – 25, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Первомайский район – по 6 заболевших, Рубцовск, Бийский район – по 5 заболевших, Тальменский, Шелаболихинский районы – по 4 заболевших, Егорьевский, Змеиногорский, Локтевский, Михайловский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Шипуновский районы — по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алейский, Каменский, Косихинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Павловский, Поспелихинский, Троицкий, Угловский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по одному заболевшему.

За все время в крае зарегистрировали 54 593 случая коронавируса, 47 237 человек выздоровели (+16 за сутки), 3446 — скончались (+12 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 368 пациентов, из них 143 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 585 коек.