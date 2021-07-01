Более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

В России за прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 23 543 — до 5 538 142. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+7597 человек за сутки), Московской области (+2663) и Санкт-Петербурге (+1612). В Алтайском крае выявили еще 184 случая ковида.

Выздоровели за весь период 5 017 321 человек, в том числе 16 928 — за последние сутки.

Скончались еще 672 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 135 886 летальных случаев.