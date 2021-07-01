Горячую воду на две недели отключат в Рубцовске

В Рубцовске на две недели с с 12 по 26 июля отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это нужно для проведения ремонта на теплоисточниках и тепловых сетях. Работа Южной тепловой станции и малых котельных на этот период будет полностью остановлена.

В СГК отметили, что что нулевой останов теплоисточников города проводится ежегодно. За две недели энергетики проведут техническое обслуживание оборудования, которое нельзя провести без вывода из работы.

"В Сибирской генерирующей компании подчеркнули, что эти работы являются одним из этапов подготовки Рубцовска к следующему отопительного сезону. О причинах кратковременных отключений горячей воды для проведения работ на тепловых сетях можно узнать у управляющей организации или в диспетчерской СГК по телефону (3855) 72-20-71", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 28 июня десятки тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей по контуру ТЭЦ-3.

Энергетики проверят тепловые сети на прочность и плотность и отремонтируют трубопровод. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – ремонт выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ наиболее затратна по времени.