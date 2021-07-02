Жительницу Барнаула 8 месяцев держали в СИЗО, не доказав ее вину

Жительница Барнаула пожаловалась на действия правоохранительных органов и суда, из-за которых, по ее словам, невиновная женщина провела восемь месяцев в СИЗО без права видеться с родной дочерью. Рассказ горожанки о случившемся опубликовали на странице barnaul22.official в Instagram.

Девушка рассказала, что ее мать обвинили в убийстве соседки, которой она иногда помогала: приносила еду, вещи, корм для животных.

Несмотря на то, что прямых улик вины женщины не было, ее заключили в СИЗО, а суд запретил ей свидания с дочерью, аргументировав это тем, что "не такая уж она близкая родственница", утверждает автор поста.

"Экспертиза показала, что женщина чиста: не было ни отпечатков пальцев, ни следов", — говорится в сообщении паблика.

В итоге суд присяжных оправдал женщину, но дело отправили на дорасследование. Девушка боится, что силовики снова возьмутся за ее мать, а не будут прорабатывать иные версии. В связи с этим она просит придать делу максимальную огласку.