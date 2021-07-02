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Новости

Жительницу Барнаула 8 месяцев держали в СИЗО, не доказав ее вину

, ИА "Амител"
Суд присяжных оправдал женщину, но ее семья боится дальнейшего уголовного преследования
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула пожаловалась на действия правоохранительных органов и суда, из-за которых, по ее словам, невиновная женщина провела восемь месяцев в СИЗО без права видеться с родной дочерью. Рассказ горожанки о случившемся опубликовали на странице barnaul22.official в Instagram.

Девушка рассказала, что ее мать обвинили в убийстве соседки, которой она иногда помогала: приносила еду, вещи, корм для животных.

Несмотря на то, что прямых улик вины женщины не было, ее заключили в СИЗО, а суд запретил ей свидания с дочерью, аргументировав это тем, что "не такая уж она близкая родственница", утверждает автор поста.

"Экспертиза показала, что женщина чиста: не было ни отпечатков пальцев, ни следов", — говорится в сообщении паблика.

В итоге суд присяжных оправдал женщину, но дело отправили на дорасследование. Девушка боится, что силовики снова возьмутся за ее мать, а не будут прорабатывать иные версии. В связи с этим она просит придать делу максимальную огласку.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.07.2021 09:16
гость

Не надо бояться - надо подавать на компенсацию морального вреда к Мин Фин РФ. Содержание под стражей было - положена компенсация, извинение прокурора, следователя, и опровержение! А следователям выбивающим признания давно пора материальную меру наказания ввести, ну или дисквалификацию в мясники на рынок!

2.07.2021 09:22
- гость -

2.07.2021 09:16
гость
для следаков надо так - посадил в СИЗО и не доказал вину, то невиновного отпустить, а самого следака на столько же в СИЗО сажать

2.07.2021 09:41
гость

Че по Новикову-то? Когда отсидит?

2.07.2021 09:56
- гость -

2.07.2021 09:22
- гость -
для следаков надо так - посадил в СИЗО и не доказал вину, то невиновного отпустить, а самого следака на столько же в СИЗО сажать

В камеру к тем кого он посадил!

2.07.2021 09:58
- гость -

Опять "по словам".

2.07.2021 10:10
Земляк

Одностороннее освещение события, явная недоговоренность. Скорее не доказали убийство.

2.07.2021 10:12
Земляк

А Новиков давно отсидел! Спокойнее Вам Земляк?

2.07.2021 10:30
- гость -

Наверное по показаниям свидетелей у них был какой-то конфликт.

2.07.2021 10:34
- гость -

У меня знакомый так полтора года в сизо отсидел, потом оправдали...

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