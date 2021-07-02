Жительницу Барнаула 8 месяцев держали в СИЗО, не доказав ее вину

Жительница Барнаула пожаловалась на действия правоохранительных органов и суда, из-за которых, по ее словам, невиновная женщина провела восемь месяцев в СИЗО без права видеться с родной дочерью. Рассказ горожанки о случившемся опубликовали на странице barnaul22.official в Instagram.
Девушка рассказала, что ее мать обвинили в убийстве соседки, которой она иногда помогала: приносила еду, вещи, корм для животных.
Несмотря на то, что прямых улик вины женщины не было, ее заключили в СИЗО, а суд запретил ей свидания с дочерью, аргументировав это тем, что "не такая уж она близкая родственница", утверждает автор поста.
"Экспертиза показала, что женщина чиста: не было ни отпечатков пальцев, ни следов", — говорится в сообщении паблика.
В итоге суд присяжных оправдал женщину, но дело отправили на дорасследование. Девушка боится, что силовики снова возьмутся за ее мать, а не будут прорабатывать иные версии. В связи с этим она просит придать делу максимальную огласку.
Комментарии
Не надо бояться - надо подавать на компенсацию морального вреда к Мин Фин РФ. Содержание под стражей было - положена компенсация, извинение прокурора, следователя, и опровержение! А следователям выбивающим признания давно пора материальную меру наказания ввести, ну или дисквалификацию в мясники на рынок!
2.07.2021 09:16
гость
для следаков надо так - посадил в СИЗО и не доказал вину, то невиновного отпустить, а самого следака на столько же в СИЗО сажать
Че по Новикову-то? Когда отсидит?
2.07.2021 09:22
- гость -
для следаков надо так - посадил в СИЗО и не доказал вину, то невиновного отпустить, а самого следака на столько же в СИЗО сажать
В камеру к тем кого он посадил!
Опять "по словам".
Одностороннее освещение события, явная недоговоренность. Скорее не доказали убийство.
А Новиков давно отсидел! Спокойнее Вам Земляк?
Наверное по показаниям свидетелей у них был какой-то конфликт.
У меня знакомый так полтора года в сизо отсидел, потом оправдали...