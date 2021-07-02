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Черчесов прокомментировал слухи о возможном увольнении из сборной

, ИА "Амител"
Пока он не собирается уходить с поста
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время пресс-конференции ответил на вопрос о его возможном увольнении. Трансляция мероприятия проходит на телеканале "Матч ТВ".

Черчесов заявил, что его пост - государственная должность, а приглашение на работу он воспринял как приказ. Кроме того, он добавил, что принимать импульсивных решений после чемпионата Европы нельзя. 

По словам Черчесова, он еще не обсуждал итоги чемпионата Европы со своим руководством. Пока он остается главным тренером сборной России по футболу.

Напомним, что под руководством Черчесова сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы по футболу, проиграв три встречи из четырех в групповом этапе.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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