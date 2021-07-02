Черчесов прокомментировал слухи о возможном увольнении из сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время пресс-конференции ответил на вопрос о его возможном увольнении. Трансляция мероприятия проходит на телеканале "Матч ТВ".

Черчесов заявил, что его пост - государственная должность, а приглашение на работу он воспринял как приказ. Кроме того, он добавил, что принимать импульсивных решений после чемпионата Европы нельзя.

По словам Черчесова, он еще не обсуждал итоги чемпионата Европы со своим руководством. Пока он остается главным тренером сборной России по футболу.

Напомним, что под руководством Черчесова сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы по футболу, проиграв три встречи из четырех в групповом этапе.