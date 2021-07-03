В Барнауле открыли городской пляж на острове Помазкин

Городской пляж на острове Помазкин в Барнауле открыли для отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Территорию очистили от мусора, веток и брёвен, установили душевые кабины, биотуалеты и мусорные контейнеры, организовали спасательный пост. Рабочие провели ревизию водопроводных систем, установили питьевые фонтанчики с артезианской водой. Кроме того, функционируют бар и кафе с напитками, едой и сладостями.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, на пляжах организована санитарная обработка лежаков, беседок, зонтиков. Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, — уточнили городские власти. — Объявления об этом размещены на информационных стендах".

Водолазы провели обследование акватории дна, а Роспотребнадзор сделал анализ воды и песка. 1 июля получены санитарно-эпидемиологические заключения об отсутствии препятствий для работы.