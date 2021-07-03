Туристов из Бийска наказали за возвращение в Россию без тестов на ковид

В первом полугодии 2021 года в Бийский районный суд Алтайского края рассмотрел шесть дел об административных правонарушениях местных жителей, которые вернулись из заграницы, но не прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.

"К административной ответственности за указанное правонарушение судом привлечено 6 граждан, которым назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального — 7500 рублей (с учетом обстоятельств, смягчающих административную ответственность и отсутствия отягчающих административную ответственность обстоятельств)", — уточнили в пресс-службе инстанции.

Напомним, согласно подпункту 2.2 пункта 2 постановления "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", гражданам РФ, прибывающим в страну воздушным транспортом из-за рубежа, необходимо в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Также вернувшимся туристам нужно разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федераций".